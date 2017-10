Organizația Stat Islamic revendică atacul de la Las Vegas

Atacul armat din oraşul american Las Vegas nu are nicio legătură cu terorismul internaţional, anunţă Biroul Federal de Investigaţii, în contextul în care masacrul a fost revendicat de organizaţia teroristă Stat Islamic.

"Până în acest moment, nu a fost depistată nicio legătură între acest atac şi vreun grup terorist internaţional", a declarat agentul FBI Aaron Rouse, coordonatorul anchetei.

Reţeaua teroristă Stat Islamic a revendicat atacul din Las Vegas, soldat cu cel puţin 58 de morţi şi 500 de răniţi. Organizaţia teroristă sunnită susţine că Stephen P., autorul atacului, se convertise de câteva luni la islam.

Organizatia jihadista Stat Islamic, adepta a celui mai radical curent islamist, recunoaste in fata adeptiulor sa ca unul dintre ”soldatii” sai este un pensionar dependent de jocurile de noroc care locuia intr-un adevarat loc al pierzaniei din perspectiva liniei asa-zis religoase promovate de jihadisti – Las Vegas.

”Atacul de la Las Vegas a fost comis de un soldat al Statului Islamic, ca raspuns la apelul nostru a de lovi tarile coalitiei”, a anuntat agentia de presa a jihadistilor, Amaq, intr-un mesak postat pe Telegram si citat de AFP. ”Atacatorul de la Las Vegas s-a convertit la Islam in urma cu cateva luni”, arata mesajul.

Ce scrie presa americana despre Stephen Paddock, autoruyl masacrului de Las Vegas? ”Era un tip care juca poker online, facea excursii si manca burrito la Taco Bell. Nu era afiliat politic si nici religios”, spun vecinii sai. ”Era necomunicativ. Nu spunea nimic, u mergea in curte sa se bucuire de natura. Aveau o curte. Jaluzelele erau lasate intotdeauna”, spune o ala vecina din cartierul de pensionari unde locuia.

In timp ce bastioanele sale din Siria si Irak au cazut unele dupa altele, iar militantii au ramas la mila autoritatilor siriene sprijinite de Rusia si a rebelilor sprijiniti de SUA, organizatia Stat Islamic a recurs la o noua tactica – orice atac major are loc in lume este revendicat de ei, pentru a fi dovada a fortei de care dispune.

Revendicarea atacului vine intr-un moment in care Statul Islamic avea nevoie sa credibilezeze o alta informatie – liderul gruparii, Abu Bakr al Bagdadi, este in viata. Jihadistii au publicat saptamana trecuta un discurs atribuit acestuia, care indemna la rezistenta in fata ofensivei antiteroriste din Siria condusa de SUA si Rusia. Despre al-Bagdadi au aparut informatii ca ar fi fost uncis intr-un raid aerian din aceasta vara.