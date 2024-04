Se construieşte un mini-oraş în Bucureşti, cu peste 2.000 de apartamente

Dezvoltatorul imobiliar Prima Development Group din Oradea a achiziţionat un teren de 6 hectare în zona Siseşti. Mai deţine în aceeaşi locaţie un alt teren de 5 hectare şi intenţionează ca pe aceste două terenuri să construiască cel mai mare ansamblu rezidenţial amplasat pe malul unui lac din nordul Bucureştiului cu peste 2.000 de apartamente şi deschidere directă la lacul Griviţa.

”Prima Development Group, liderul pieţei de profil din Oradea şi dezvoltatorul proiectelor premiate internaţional Boemia Apartments şi Core Timpuri Noi din Bucureşti, a achiziţionat de la Immofinanz un teren cu suprafaţa de peste 6 hectare, situat pe Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti. Dezvoltatorul mai deţine în aceeaşi locaţie un alt teren de 5 hectare şi intenţionează ca pe aceste două terenuri să construiască cel mai mare ansamblu rezidenţial amplasat pe malul unui lac din nordul Bucureştiului, cu peste 2.000 de apartamente şi deschidere directă la lacul Griviţa. Valoarea brută de dezvoltare pentru proiectul realizat pe cele două terenuri deţinute de Prima Development Group se ridică la 260 de milioane de euro”, anunţă compania.

Noua dezvoltare din portofoliul companiei se va numi Alizee by the Lake şi este concepută ca un un mini-oraş, cu numeroase facilităţi şi o panoramă unică. Ansamblul va pune la dispoziţia clienţilor aproape 2.000 de apartamente, cu 3 hectare de spaţii verzi şi un front liber către lac de 500 m. De asemenea, acesta va avea performanţă energetică foarte ridicată, pentru că va fi proiectat astfel încât să respecte standardele nZEB şi va fi prevăzut cu peste 2.000 locuri de parcare, dintre care mai mult de 300 vor fi echipate cu staţii de încărcare pentru maşinile electrice.

„Alizee by the Lake este spaţiul ideal în care să locuieşti şi să te relaxezi în acelaşi timp. Este conceput ca un oraş în miniatură, cu pază şi supraveghere video, care să le ofere rezidenţilor tot ce au nevoie: de la spaţii comerciale, de birouri, farmacii, săli de fitness şi locuri de joacă, până la priveliştea atât de relaxantă oferită de lacul Griviţa, pe malul căruia este situat. Alizee by the Lake oferă cu generozitate spaţii verzi ample, dar nu va duce lipsă de o zonă de servicii necesară pentru un ansamblu de asemenea dimensiuni. Este un proiect cu necesar foarte redus de energie, cu impact minim asupra mediului şi avantaje în ce priveşte costurile de întreţinere. Apartamentele sunt gândite astfel încât să ofere confort şi să reprezinte o investiţie inteligentă pe termen lung. Estimăm că vom începe construcţia la Alizee by the Lake în 2025”, spune Adrian Stoichină, co-CEO Prima Development Group.

Pentru conceptul şi designul ansamblului Alizee by the Lake, Prima Development Group va organiza şi un concurs de arhitectură.

Cu o echipă internă formată din specialişti pe mai multe segmente – dezvoltatori, constructori, ingineri şi arhitecţi, Prima Development Group a livrat până acum pe piaţa din Oradea peste 4.000 de apartamente în imobile cu o valoare totală cumulată de peste 280 de milioane de euro, iar în Bucureşti a dezvoltat Core Timpuri Noi şi ansamblul rezidenţial tip boutique Boemia Apartments, ambele premiate internaţional cu distincţia Best Architecture Multiple Residence România în cadrul European Property Awards. Prima Vista, un proiect cu un total de 482 de apartamente amplasat în nordul Bucureştiului, pe Şos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, se află în Faza II de dezvoltare, iar 75% dintre studiourile şi apartamentele finalizate în Faza I au fost deja achiziţionate de clienţi. În acest moment, Prima Development are în lucru, în Capitală, 3.000 de apartamente aflate în diverse stadii de autorizare, o investiţie care se ridică la 200 de milioane de euro.