Oriana Oniciuc, IT-ista bursieră la Google

Oriana Oniciuc, studentă la Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi este câștigătoarea unei burse importante din partea Google, Women Techmakers. Tânăra va începe în iulie programul de workshop la Londra și mărturisește că femeile ar trebui să se orienteze mai mult către IT, deși pare un domeniu rigid la prima vedere.

De la ce vârstă ești pasionată de informatică?

Mi-a plăcut informatica încă din clasa a noua. Am participat la concursuri și împreună cu alți colegi de clasă lucram exerciții din ce în ce mai dificile. Înainte de olimpiadă ne întâlneam mai mulţi colegi din clase diferite și cei mari ne erau mentori. Cred că de atunci am început să merg pe drumul informaticii.

Ce alte oportunități ar trebui să aibă studenții din domeniile tehnice?

Informatica este în plină dezvoltare, iar oportunitățile pentru toți studenții din domeniile STEM sunt din ce în ce mai multe. Fiecare am auzit despre școli de vară, stagii de practică, conferințe etc. Poate nu toți am făcut și pasul următor, acela de a aplica. Toate aceste oportunități sunt mai aproape de noi decât ne-am imagina și, prin sprijinul profesorilor sau al altor experți, putem să le fructificăm.

Au viitor studenții din România?

La momentul actual, numărul locurilor de muncă disponibile e mai mare decât numărul absolvenților de studii superioare. Angajatorii sunt în căutarea programatorilor în mod continuu şi astfel s-a ajuns la situația în care tinerii se angajează încă din timpul facultății. Cred că asupra acestui punct trebuie să se concentreze studenții din domeniile tehnice. Piața locurilor de muncă nu numai că le e deschisă tuturor, dar este chiar în creștere și orice studiu economic ne asigură de acest lucru măcar pentru următorii ani. Noi, studenții, avem libertatea și timpul necesar pentru a ne putea alege ramura în care dorim să ne specializăm ulterior şi a căuta oportunități care să ne deschidă uși.

Te-ai gândit să te angajezi peste hotare?

Încă nu știu unde mă vor purta pașii în viitor, însă nu m-aș vedea plecată definitiv din țară, pentru că eu cred că aici putem să ne dezvoltăm și să sprijinim mediul care ne-a format. Suntem într-un ciclu și nu mi-ar plăcea să ratez momentele-cheie care contribuie la creșterea Iașiului și a sectorului IT.

Consideri că femeile au drepturi egale cu bărbații în domeniul informaticii?

Și femeile, și bărbații sunt supuși acelorași reguli, așadar, nu cred că problema este legată de drepturi, ci mai degrabă de mentalități. Este un dezechilibru sesizabil între numărul fetelor și cel al băieților care încep o carieră tehnică atunci când păşesc într-o facultate de profil. Femeile ar trebui să se orienteze mai mult către IT, deși pare un domeniu rigid la o primă vedere. Inițiative precum cea de la Google (ex: Women Techmakers Scholars Program), conferințele tehnice dedicate femeilor (ex: Grace Hopper Celebration of Women in Computing), asociațiile pentru femei în IT (ex: WITchIS, Codette, Girls who Code) și promovarea modelelor (ex: dr. Anita Borg) ajută la atingerea unui țel: 50% - 50% până în 2020. Mai avem până vom reuși să-l atingem, dar se poate observa o tendință de creștere îmbucurătoare.

Ai fost reprezentant în senatul UAIC. Ce poți spune despre această experiență?

Într-adevăr, am reprezentat studenții Facultății de Informatică atât în consiliul facultății, cât și în senatul Universității. A fost o activitate pe care am făcut-o cu mare drag, pentru că am încercat de fiecare dată să duc mai departe ideile colegilor și să le susțin.