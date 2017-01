Revista lui Vasile Dîncu beneficiază masiv de reclamă de la stat

Revista "Sinteza" este revista lui Vasile Dîncu, fost vicepremier, prieten al lui George Maior si partener de cantari si vacante cu Sebastian Ghita. Revista asta, care este scoasa in conditii grafice de exceptie - full color, hartie lucioasa, circa 230 de pagini - este editata de Asociatia Romana pentru Evaluare si Strategie (ARES) a lui Vasile Dincu, dar are in ea reclama de la CEC si Tarom, ambele companii ale statului roman. Eu stiam ca statul nu mai baga publicitate in presa, insa vad ca nu este asa daca vorbim despre vicepremierul in exercitiu si de numarul din decembrie al revistei, de exemplu.

La chioscurile de ziare, pretul revistei este de 14,5 lei, unul foarte mic raportat la conditiile grafice. Ei bine, "Sinteza" se gaseste si in casieriile DIGI, acolo unde se distribuie gratuit. Te duci sa-ti platesti abonamentul la cablu, pleci de acolo si cu o "Sinteza". Daca te apuci sa rasfoiesti revista, asa cum am facut eu, mai poti constata si ca DIGI are vreo sapte pagini de reclama (foto 2). Iar daca ai memorie cat de cat buna, iti mai aduci aminte si ca IRES - Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie, care a fost al lui Vasile Dincu si pe care acesta, cica, l-a vandut in noiembrie 2015 - a facut sondajele la alegerile electorale prezidentiale (2014) si parlamentare (2016) pentru DIGI 24.

De ce va zic toate astea? Pentru ca mi-am adus aminte ca multi, prea multi ziaristi corecti, dar prea incisivi cu Sistemul, au fost efectiv fortati sa se lase de presa, iar cei care s-au incapatanat sa faca presa lucreaza pentru fundatii sau pe cont propriu.

