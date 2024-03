Emilia Șercan câștigă procesul împotriva Academiei de Poliţie

După ce a pierdut procesul la Tribunal, Curtea de Apel Bucureşti a întors decizia în favoarea jurnalistei, într-un proces în care a formulat solicitări instanţei cu privire Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”.

Șercan a cerut ca Academia să îi pună la dispoziţie copii după toate referatele depuse de profesorii evaluatori din comisiile de susţinere a doctoratelor pentru toate tezele susţinute în instituţie.

Anunţul , pe Facebook.

”Tocmai am câştigat, în mod definitiv, un nou proces pentru acces la informaţii de interes public deschis împotriva Academiei de Poliţie. Dosarul, care s-a încheiat azi cu victorie în instanţă, a fost deschis în februarie 2021. (…) Academia de Poliţie a refuzat să îmi pună la dispoziţie copii după toate referatele depuse de profesorii evaluatori din comisiile de susţinere a doctoratelor pentru toate tezele susţinute în instituţie.

În primă fază, am pierdut procesul la Tribunalul Bucureşti, decizia arătând că judecătoarea nu a făcut diferenţa între concepte simple precum comisie de îndrumare, comisie de susţinere etc. Am câştigat fără emoţii la recurs, la Curtea de Apel, care a desfiinţat decizia din fond şi a decis rejudecarea cazului. Problema este că, din cauza unui judecător care nu şi-a făcut treaba cu atenţie – pentru că refuz să cred că acea judecătoare era analfabetă funcţional – acest dosar s-a lungit la trei ani”, a scris Emilia Şercan pe Facebook.

Potrivit jurnalistei, speţa „e una cât se poate de simplă şi demonstrează, o dată în plus, că baletul instituţiilor publice, plătite din bani publici, care refuză să răspundă la solicitările de informaţii, nu ţine în instanţă”.

În mesajul de pe reţeaua de socializare, Şecan se referă la Academia de Poliţie folosind sintagma „jalnica fabrică de plagiate a Ministerului de Interne” şi subliniind că instituţia trebuie să îi pună la dispoziţie copii după toate referatele tezelor de doctorat susţinute în Academie.

„Profit de acest mesaj să le aduc aminte celor de la Academia SRI că mai trebuie să îmi dea şi ei nişte referate în urma unui proces identic, pierdut acum doi ani.

Trimiteţi-mi de bună voie referatele ca să nu fiu nevoită să vă trimit, din nou, notificări!”, mai scrie Emilia Şercan pe reţeaua de socializare.

Emilia Şercan a publicat, începând cu 2015, peste 100 de investigaţii privind plagiatele din învăţământul superior militar.