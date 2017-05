Roger Federer a făcut anunțul referitor la Roland Garros

Roger Federer a avut un început de an de vis

Roger Federer a avut un început de an de vis, câștigând practic tot ce conta în începutului sezonului: Australian Open, Indian Wells și Miami Masters. Dar vârsta și faptul că revine după o accidentare care l-a ținut jumătate de an pe tușă par să conteze în evoluția viitoare a legendei tenisului mondial, acesta fiind nevoit să sară numeroase turnee.

După ce a decis să se menajeze lipsind de la turneele de Master de pe zgură, Roger Federer a anunțat luni că nu va participa nici la al doilea turneu de Grand Slam al anului, cel de la Roland Garros, scrie Reuters.

Citește și: Monica Niculescu, eliminată în primul tur de la Roma

"Dragi fani,

Din păcate, am decis să nu particip la Roland Garros. Am muncit foarte mult, pe teren și în afara lui, în ultima lună, dar ca să pot juca în circuitul ATP mulți ani de-acum, simt că e cel mai bine să sar peste sezonul de zgură din acest an și să mă pregătesc pentru cele pe iarbă și pe hard.

Începutul de an a fost magic pentru mine, dar trebuie să recunosc că planificarea va fi cheia longevității mele, privind înainte. Astfel, eu și echipa mea am concluzionat azi că să joc chiar și un singur turneu pe zgură nu e în interesul meu și al pregătirii mele fizice pentru restul sezonului.

Citește și: Fotbalistul Alex Pașcanu, desemnat CEL MAI BUN JUCĂTOR al academiei echipei engleze Leicester City (VIDEO)

Îmi vor lipsi fanii francezi, care au fost mereu alături de mine, sper să-i văd la Roland Garros anul viitor", a fost mesajul transmis de elvețian fanilor.