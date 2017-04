România, obligată să facă slalom diplomatic între marile puteri

Brexitul este deja realitate. Invocat oficial şi neoficial ca o ieşire a britanicilor de sub tutela atotputernicei Germanii, iată că se consumă sub ochii noştri, şi cu o mână adâncă în buzunare pentru a compensa din costul retragerii marelui regat insular. Anglia se îndreaptă economic şi politic tot către fratele său clasic: SUA. Canada, nu mai vorbim. Are sistem comun de apărare cu SUA.

Axa Ankara-Moscova-Teheran-Beijing arătată ca entitate clar delimitată pare să fie cuprinsă de fibrilaţii: Rusia ameninţă iar Turcia cu un embargou turistic, în condiţiile în care ruşii au cumpărat sejururi pe litoralul turc. SUA arată pisica Chinei şi cer mai multă implicare în Coreea de Nord. Iranul este încolţit de SUA, Israel şi aliaţii lor din zonă. Ankara se pregăteşte să vireze către un stat prezidenţial, cu mână forte, în persoana lui Erdogan.

Ce face Europa? Îşi caută o doctrină militară unitară. Germania are fabrici de profil armat, foarte solide şi care pot asigura resursele tehnice necesare viitoarei armate europene. Dar există un DAR: ce va zice cel mai puternic al momentului, SUA? Avem şi NATO, avem şi EU, pe acelaşi teritoriu. Interesele sunt contradictorii, chiar prin prima decidenţilor politici. Unde este România acum? În acelaşi cerc vicios al marilor interese internaţionale. Suntem utili SUA şi am primit sistemul de apărare antiracheta Aegis Ashore (AAMDS)! Suntem utili UE, prin vocea sa aproape unică, Germania? Suntem, şi deja se discută de un parteneriat semnat anul trecut între ROMARM şi compania germană Rheinmetall Defenceau pentru producerea unui nou model de transportor blindat 8X8, cu dată de fabricaţie 2019. Primul lot de 272 de astfel de transportoare urmând a fi livrat României. Aşadar, iarăşi avem nevoie de o diplomaţie atentă la toate detaliile prezentului, care să exploateze la maximum în favoarea intereselor proprii ale României.

Pe fondul unor politici sociale debordante, că doar banii vin din împrumuturi externe, ultimul făcut ieri pe 10 ani, este evident că arhitectura financiară a României pune în pericol inevitabil angajamentele de securitate internă şi internaţională a României. Mai nou, avem în desfăşurare ancheta ultimului atac din Germania. Reputaţi specialişti români în munca antitero au spus încă de anul trecut că Europa are enclave demografice incontrolabile din punct de vedere poliţienesc. Mai grav este altceva! Impunerea politicului asupra tuturor celorlalte forme de manifestare socială. Concret, Germania se pare că o lasă mai moale cu ancheta exploziilor de aseară, pe motiv că... este campanie electorală! Cui foloseşte această abordare este evident.

Dincolo de orientările pe care România le va face în următoarele luni, aliaţii săi de nădejde rămân doar specialiştii români, mulţi lucrând în umbră, fini cunoscători au mişcărilor aproape imprevizibile de pe marea tablă de şah a omenirii actuale. Cât de bine va înţelege politicul nostru să ţină seama de analizele acestora, de scenariile puse în lucru, rămâne să vedem în viitorul apropiat.

România este, pe mai departe, o mare piaţă de desfacere a produselor din toată lumea, pentru că nu are o contraofertă adecvată. România rămâne o zonă de interes medical pentru marile companii farmaceutice din SUA, Israel, Franţa, Germania pentru că nu are o platformă de profil productiv similară. România este cumpărată la metru pătrat de teren agricol, pentru că aşa sunt condiţiile de integrare în UE, adică în clubul select al Occidentului. România nu poate adopta moneda euro pentru că ar fi un dezastru imens asupra nivelului de trai al populaţiei. A nu se uita cu cât au crescut preţurile în mai toate ţările ce au aderat la moneda unică. România nu este totuşi singură, cel puţin la nivelul apărării naţionale. În ultima vreme, vizitele tot mai dese ale oficialilor americani au confirmat că au găsit la noi o structură capabilă să înţeleagă cum stau lucrurile, şi mă refer aici în mod expres la şeful SMG, gl. Nicolae Ciucă. Să-i mai fim recunoscători că s-a luptat pentru reînfiinţarea la Craiova a Colegiului Militar „Tudor Vladimirescu”, dar şi pentru alte demersuri de care nu e locul să amintim aici.

Aşadar, una dintre şansele României de a fi credibilă pe plan extern nu este să manifeste cu porumbeii păcii în sincronie cu Occidentul tulburat de atentate, ci doar să pună pe picioare o economie reală. Nu hârtii, nu împrumuturi externe fasonate publicului pe care-l cred imbecilizat drept emisiuni de euroobligaţiuni; nu prin lupte politice zilnice ce au dus în derizoriu conceptul minunat de clasă politică; nu prin schizofrenie în relaţii internaţionale unde totul se cuantifică, înregistrează şi la momentul oportun se... plăteşte.

La loc de final: Germania - e în febra alegerilor, Merkel pune batista pe ţambal oricând e cazul când apar atentate, şi se invocă a fi vorba doar de manifestarea unui tulburat psihic! Ca să vezi! Franţa: este mai plină de corupţie decât ne am imaginat vreodată. Au politicieni prinşi cu mită, neveste, ibovnice plătite cu bani grei încă din 1986! Italia: are un grad de îndatorare publică ce ar scoate-o acum afară din UE. România: aceeaşi politică de mahala! Până când!?