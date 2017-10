România, printre statele UE cu cele mai reduse volume de apă dulce

România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene (UE) care înregistrează cele mai reduse volume de apă dulce per locuitor, sub 3.000 de metri cubi, la polul opus situându-se Croația și Finlanda, cu peste 20.000 de metri cubi per locuitor, potrivit raportului publicat joi de Eurostat.

Dintre statele membre, Polonia, Cehia, Cipru, Malta, Belgia și România au cele mai reduse volume ale resurselor de apă dulce per locuitor. Malta a înregistrat cel mai scăzut volum de resurse de apă dulce, cu 220 de metri cubi per persoană.

Niveluri relativ reduse ale volumului de apă dulce, sub 3.000 de metri cubi per locuitor, s-au înregistrat și în Franța, Marea Britanie, Spania, Germania, Italia și Polonia, dar și în Danemarca, Luxemburg și România.

În Uniunea Europeană, Croația a raportat cel mai mare volum de resurse de apă dulce, cu o medie de 27.330 de metri cubi per locuitor, Finlanda și Suedia ocupând următoarele poziții în clasament, având volume de apă dulce de aproape 20.000 de metri cubi.

Potrivit statisticilor, aproape 97% din apa de pe Pământ este apă sărată, iar aproximativ 3% este apă dulce și este specifică lacurilor, râurilor și ghețarilor, atât montani, cât și fluviali. Apa dulce este potabilă în majoritatea cazurilor.