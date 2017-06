Ședința de Guvern s-a amânat

Şedinţa de Guvern programată pentru marţi, ora 12.00, a fost amânată pentru joi, după votul în Parlament al moțiunii de cenzură.

Un secretar de stat de la Ministerul Justiției, Mariana Moț, a dat peste cap ședința de marți pe motiv că i s-a făcut rău. Demnitarul a fost delegat de către ministrul demisionar de la Justiție, Tudor Toader. Mariana Moţ pretinde că i s-a făcut rău şi nu poate participa la şedinţa de Guvern, prezenţa acesteia fiind obligatorie, mai ales în condiţiile în care Ministerul Justiţiei trebuie să avizeze majoritatea actelor normative, pentru a fi transmise la Monitorul Oficial.

În prima ședință de Guvern care are loc după ce majoritatea miniștrilor din Cabinetul Grindeanu au anunțat că au demisionat se va discuta un proiect de ordonanță de urgență, 17 proiecte de hotărâre, 5 memorandumuri și raportul Cartea Albă a Apărării. Astfel, Executivul are pe masă proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Pe lista proiectelor de hotărâre se află proiectul pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, proiectul privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cel pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă, proiectul pentru aprobarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 4 noiembrie 2015 şi la Sofia la 14 decembrie 2015, a Protocolului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia, la 29 martie 2000. De asemenea, se mai discută următoarele actele normative privind: unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2017, transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Craiova din subordinea Adminstraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării, numirea unor membri ai Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea direcţiilor de sănătate publică judeţene, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii, aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa Femeilor Francofone, organizată la Bucureşti, în perioada 1-2 noiembrie 2017, declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localităţii Lăpugiu de Jos, din judeţul Hunedoara, actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Paşcani, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, pentru actualizarea anexelor nr.4 şi nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.129/1996 privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului, situate în sectorul agricol Ilfov şi în judeţul Suceava, modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea unei părţi dintr-un imobil, aflat în administrarea Societăţii Române de Televiziune din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea, modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Cele cinci memorandumuri se referă la acordul de principiu privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii, încheierea unui acord cu partea sârbă, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unui punct internaţional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe, pe canalul Bega, înfiinţarea Punctului Central de Coordonare a investiţiilor din Planul de Investiţii pentru Europa şi a Grupului de Lucru aferent, aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze. aprobarea negocierii Programului de cooperare în domeniul învăţământului superior între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din Republica Algeriană Democratică şi Populară.