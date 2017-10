Simona Halep este NOUL LIDER MONDIAL (Video)

Jucătoarea româncă de tenis Simona Halep și-a împlinit sâmbătă, 7 octombrie, unul dintre marile sale obiective. Halep va fi, începând de luni, noul lider WTA după ce a învins-o sâmbătă pe jucătoarea letonă Jelena Ostapenko în semifinalele China Open.

Simona a trecut de Ostapenko în două seturi, 6-2, 6-4, succes care a adus-o pe primul loc în clasamentul mondial, ocupat până acum de spaniola Garbine Muguruza.

Simona Halep devine astfel prima româncă lider mondial în tenis şi al doilea român, după Ilie Năstase, care a fost numărul 1 ATP 40 de săptămâni, între 23 august 1973 şi 2 iunie 1974. Totodată este a 25-a jucătoare care ocupă locul 1 WTA, în istoria de 44 de ani a clasamentul mondial feminin.

Prima reacție a Simonei

"E cea mai mare performanţă din cariera mea", a declarat Halep după meci. "Este un moment foarte emoţionant, este pentru prima dată când plâng pe teren. Este extraordinar că am putut face asta. Este prea greu ca să vorbesc, dar le mulţumesc tuturor pentru susţinere, familiei, echipei, lui Darren - Darren, nu eşti aici, dar m-ai ajutat mult ca să fac asta - tuturor celor de acasă care mă urmăresc. Este ziua mea specială", a declarat jucătoarea româncă la festivitatea de pe arena centrală de la Beijing.

Video

"It's very emotional - I think the first time I have cried on court... but it's my special day!" - @Simona_Halep pic.twitter.com/Cne19M4cx9