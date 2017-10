Virginia Ruzici: "Va câştiga şi turnee de Grand Slam"

Virginia Ruzici, managerul Simonei Halep încă de la o vârstă foarte fragedă, a declarat sâmbătă că jucătoarea a scăpat de o mare presiune, după ce şi-a asigurat locul 1 mondial și s-a declarat convinsă că românca va câştiga şi turnee de Grand Slam.

”Este un moment extrem de emoţionant, nu credeam că o să trăiesc în tenis din nou asemenea momente speciale. Este un momemt important şi măreţ pentru ea, dar şi pentru tenisul românesc. Simona s-a eliberat de presiune după ce a realizat această performanţă, va aborda mult mai bine meciurile care vor urma de acum încolo. Va câştiga şi turnee de Grand Slam”, a spus Virginia Ruzici la Digi Sport.

Fosta mare campioană a României a dezvăluit că a cunoscut-o pe Simona Halep când avea 14 ani, la invitaţia Florenţei Mihai, într-un moment în care s-a aflat în trecere prin Bucureşti: ”Am schimbat câteva mingi şi mi-am dat seama că era cea mai solidă, cea mai talentată dintre toate fetiţele. Când a câştigat Roland Goarrs la 16 ani şi 7 luni, am asistat la meciurile ei şi m-a impresionat. Efectiv, la nr. 1 mondial era foarte greu să te gândeşti atunci, dar am avut o viziune în momentele acelea şi am vrut să lucrez cu ea”.

Virginia Ruzici a mai susţinut că Simona a venit cu câteva schimbări din punct de vedere tactic la Beijing, iar momentul psihologic s-a consumat la meciul din optimi cu Maria Şarapova, când a jucat fără presiune.