Sorin Grindeanu, noua propunere de PREMIER

Sorin Grindeanu, actualmente președinte al Consiliului Județean Timiș și fost ministru al Comunicațiilor în Guvernul Ponta, este cea de-a doua propunere de premier a PSD. Anunțul a fost făcut miercuri seara de Liviu Dragnea, secondat de liderii PSD, după ședința Comitetului Executiv Național al partidului.

Dragnea a susținut că a avut în minte tot varianta de premier Sevil Shhaideh până marţi noapte.

"Am avut în minte varianta cu Sevil Shhaideh până azi-noapte, când am avut o discuţie cu ea. Sevil Shhaideh mi-a spus, şi sper să meargă la un post de televiziune să spună aceste lucruri, că după anunţul preşedintelui Iohannis a început să primească foarte multe mesaje de ameninţare cu moartea, ea şi familia ei. Le este frică să mai iasă din casă. Mi-a spus că nu mai poate merge înainte în acest război pe care nu-l poate duce. Tot ce a apărut în presă sunt numai invenţii, dar faptul că demnitatea unui om a fost călcată în picioare în acest mod şi siguranţa unei familii este pusă în mare pericol. Cei care au declanşat şi întreţinut această camapanie trebuie să dea socoteală şi vor da socoteală. În aceste condiţii, nu mai putem menţine propunerea iniţială, deşi îmi pare rău", a declarat liderul PSD.

"A doua propunerea a colegilor a fost să fiu eu. N-am vrut să forțez legea", a completat Dragnea. "Am găsit o soluție cu un coleg care nu merge la Palatul Victoria ca să-și facă acolo un pol de putere", a mai spus liderul PSD, care l-a anunțat ca propunere de premier pe Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu s-a născut la 5 decembrie 1973, la Caransebeș. A absolvit Facultatea de Matematică — Secția Informatică, din cadrul Universității de Vest Timișoara.

După absolvire, a urmat diverse cursuri de specializare.

A fost ministru pentru Societatea Informațională în perioada 17 decembrie 2014 — 17 noiembrie 2015 în Guvernul Ponta. Anterior, ca parlamentar, Grindeanu a activat în Comisia pentru controlul activităţii SRI în perioada februarie 2013 - decembrie 2014. În 2013, a urmat un Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională în domeniul Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine Publică – Academia Naţională de Informaţii a SRI.

În urma alegerilor locale din 5 iunie, Sorin Grindeanu a devenit președinte al Consiliului Județean Timiș din partea PSD.

Este membru PDSR din noiembrie 1996.

CV-ul lui Sorin Grindeanu, integral

Primele declarații făcute de premierul propus de PSD

Sorin Grindeanu a declarat, în conferința în care a fost anunțat ca propunere de premier, că nu va face mișcări politice în Guvern fără acordul colegilor și a adăugat că există o relație de subordonare între el și Liviu Dragnea - ca președinte al Partidului Social Democrat.

"Eu nu voi face mișcări în Guvern și mișcări politice fără colegii mei. Ei trebuie să decidă, împreună trebuie să decidem mutările pe care le facem. (...) Este o relație de subordonare, domnul Dragnea este președintele PSD, e simplu", a afirmat Grindeanu.

El a susținut că a primit o mare responsabilitate din partea Comitetului Executiv Național al PSD.

"Mulțumesc colegilor mei pentru votul de azi din CExN. E o mare responsabilitate și simt în spate această responsabilitate, nu doar a votului pe care l-am primit azi din partea colegilor mei, ci a votului românilor pentru un program de guvernare pe care trebuie să îl punem în practică. Am avut o rugăminte în fața colegilor din CExN, dar în primul rând o rugăminte față de președintele partidului, față de domnul Liviu Dragnea, de a-mi fi alături, fiind cel care a coordonat echipa, cel care a făcut acest program de guvernare, pentru a ajuta la implementarea acestuia. E și un lucru simplu, pentru că e un program foarte clar, pe etape, dar totodată e și complicat, fiind un program complex, care se referă la aproape toate aspectele vieții noastre", a spus Grindeanu.

Întrebat de ce s-a răzgândit, în condițiile în care anunțase anterior că nu vrea să ocupe un loc în noul Guvern, Grindeanu a spus: "Declarația mea a fost că nu îmi doresc să intru în Guvern la acel moment. Dar eu înțeleg momentul și sunt de 20 de ani membru PSD. Tot timpul trebuie să simți și responsabilitatea oamenilor care cred în tine".

Acesta a mai spus că l-a văzut o singură dată pe președintele Klaus Iohannis. "L-am văzut o singură dată pe domnul președinte Klaus Iohannis, când a venit în vizită la Timișoara, în urmă cu o lună și jumătate, o vizită oficială. Fiind președinte de CJ, l-am așteptat la aeroport, așa cum e normal", a precizat Grindeanu.

Grindeanu: Nu voi pleca

Pe 22 decembrie Sorin Grindeanu anunța că nu pleacă din administrația județeană, indiferent de propunerile care i se vor face de la București. „Habar nu am cum am intrat în chestiunea cu premierul. Cum am intrat așa am și ieșit. Eu am o declarația când am devenit președinte al CJ Timiș, am repetat-o și insist. Nu voi pleca într-un post de ministru. Am văzut ca sunt iarăși plimbat prin diverse posturi de ministru, dar nu voi pleca”, a declarat, joi, 22 decembrie, Grindeanu, citat de presa locală. La o săptămână de la alegerile locale din iunie, social-democratul spunea că va rămâne patru ani în administrația județeană. „Sunt om serios, am cerut votul timișenilor pentru patru ani, nu pentru jumătate de an. Cum credeți că ar fi să merg la iarnă și să le spun «Vă mulțumesc că m-ați votat și mi-ați acordat încrederea voastră, dar știți, nu prea-mi place și mă duc la București»? Dacă voi fi ales ca președinte al CJ, voi sta patru ani. Vreau să duc la bun sfârșit acest mandat, nu să spun că voi reprezenta mai bine Timișul ca parlamentar sau, poate, ca membru în viitorul guvern”, afirma acesta.

Pe data de 20 decembrie, în plenul Consiliului Judeţean Timiş, Sorin Grindeanu a fost întrebat de consilierul judeţean Tiberiu Lelescu de la PNL dacă va accepta postul şi ce se va întâmpla cu conducerea judeţului. Grindeanu a refuzat să ofere un răspuns în plen, exclamând că este de departe cea mai interesantă interpelare de care a avut parte. Ulterior, acesta a declarat pentru presa locală că „și nici nu o să răspund. Eu v-am învăţat lucrul ăsta şi mă ţin de el, chiar dacă apreciez tenacitatea dumneavoastră, şi anume: cât o să fiu în această funcţie, aici facem administraţia judeţului Timiş şi o să răspund la întrebări legate de administraţia judeţeană. Chestiunea cred că a fost mai mult o glumă de sfârşit de an a domnului Lelescu. Eu îmi văd de treabă aici şi nu amestec lucrurile. Tocmai fiindcă este o chestiune politică, nu dau răspuns la întrebări politice. Dacă aveţi întrebări legate de administraţia judeţeană, vă răspund cu drag”.

Averea lui Grindeanu

Sorin Mihai Grindeanu deține împreună cu familia trei terenuri intravilane. Două, - în suprafață de 503 metri pătrați și respectiv 270 metri pătrați - au fost cumpărate, iar al treilea în suprafață de două hectare și 800 de metri pătrați a fost primit moștenire. Toate sunt în județul Timiș. Împreună cu soția au construit, în anul 2007, o casă în suprafață de 205 metri pătrați în comuna Giroc, județul Timiș. În martie 2016 a vândut un apartament cu suma de 30.000 de euro. Soția sa, Mihaela Teodora este diriginte al farmaciei Duofarm SRL. În această societate, fostul ministru are plasamente în valoare de 20.000 de euro și 83.500 de lei. Nu deține, cel puțin la vedere, conturi în bănci și are o datorie către ING Bank 44.868 de euro, scadentă în anul 2035. Mihaela Teodora Grindeanu a încasat din închirierea apartamentului suma de 33.300 de lei. Ca ministru, Sorin Grindeanu a încasat un venit total de 86.228 de lei iar ca deputat o indemnizație de 7.610 lei. Fiul lor, minor, Nicolae Grindeanu a primit o donație de 10.000 de euro, iar din alocație și indemnizația de creștere copil suma de 20.570 de lei.

DECLARAȚIA DE AVERE a lui Sorin Grindeanu

Comitetul Executiv Național al PSD s-a reunit miercuri la ora 16.00 pentru a decide calea de urmat după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat desemnarea lui Sevil Shhaideh ca premier.

Liviu Dragnea a declarat miercuri că "după ședința Comitetului Executiv din aceasta seară, președintele Iohannis va primi raspunsul la solicitarea lui, care va fi într-un fel sau altul".

Surse politice au declarat anterior că PSD ar urma să anunţe miercuri, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional, noua propunere de premier, care nu va fi Liviu Dragnea, iar dacă preşedintele Klaus Iohannis va respinge şi această nominalizare, social-democraţii intenţionează să înceapă demersurile pentru suspendarea din funcţie a şefului statului.