Tarom şi-a îmbogăţit flota cu două avioane

La prima oră a dimineții de miercuri, 24 mari, pe Aeroportul Otopeni a aterizat o aeronavă Boeing 737-800, botezată “Sarmizegetusa”, iar săptămâna viitoare va sosi încă una. Sunt primele avioane ce intră în flota Tarom în acest an. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunțat că în curând vor mai apărea și alte aeronave cu care compania aeriană de stat dorește să lanseze rute spre SUA și China. Până atunci, Tarom a lansat zboruri noi Madrid, Amsterdam, Tel Aviv, Alicante si Valencia. Programul de guvernare al PSD prevede înnoirea flotei companiei naționale cu 20 de noi avioane. Până azi, flota era compusă din patru Boeing 737-300, patru Boeing 737-700, patru Airbus A318-111, șapte ATR 42-500 si doua ATR 72-500. Cele două avionale Boeing 737 sunt închiriate în regim de dry-lease, pe zece ani, la finalul căreia Tarom poate decide sa cumpere aeronavele sau să închirieze noi aeronave. Leasingul e de la compania Air Lease. Mișcarea Tarom vine după ce în această primăvară a renunțat la mai multe curse internaționale din Iași și a retras din flotă avioanele A310. "Mi-aş dori şi eu ca Tarom să fie pe break even (nr. - nu există castiguri, dar nici pierderi) în 2017, iar aceste două capacităţi fac sens acestei afirmaţii, pentru că nu puteam altfel. 2016 s-a încheiat pe pierdere. Situaţiile financiare nu au fost încă finalizate", a declarat șeful companiei, Eugen Davidoiu. "Avioanele au fost închiriate o perioadă de 10 ani şi vă asigur că au fost luate la preţul pieţei", a răspuns Cuc la întreabarea cât costă închirierea avioanelor, prezent la evenimentul Tarom. Rugat să confirme informația cum că Tarom plăteşte 375.000 de dolari lunar pentru închirierea avioanelor, ministrul a spus că "preţul este confidenţial". espre faptul că a fost ales modelul 737-800, Davidoiu a spus că cele două avioane 737-88 trebuiau să facă parte din flota operatorului low-cost Pegasus Airlines şi că "s-a întâmplat să fie Boeing". "Acestea au fost singurele avioane noi care au existat în luna martie undeva în această lume", a afirmat oficialul Tarom.

Compania Tarom dorește ca prin noile aparate de zbor să revitalizeze cota de piață după ce Wizz Air și Blue Air au depășit-o iar Ryanair îi suflă în ceafă. Davidoiu a declarat recent că societatea de transport aerian deținută de statul român duce o luptă inegală cu competitorii de pe plan intern, în condiţiile în care aceştia au un mod diferit de organizare, mai eficient, şi şi-au externalizat multe dintre costuri. Spre finele anului trecut, Tarom a pierdut poziția a doua în topul operatorilor aerieni prezenți în România, în defavoarea Blue Air, departându-se considerabil de ocupantul locului întâi, Wizz Air din Ungaria. ”În ceea ce priveste competiția, lupta este inegală. Competitorii au un mod de organizare diferit, prin care pot funcționa cu mai puțini angajați și și-au externalizat o mare parte din costuri”, a spus Davidoiu. Ca să țină pasul cu concurența celor două companii dar și cu venirea din urmă a irlandezilor de la Ryanair, Tarom a lansat o platformă de divertisment numită TAROM AirFi prin care pasagerii vor avea acces la diverse opţiuni media, disponibile pe dispozitivele proprii (telefoane, tablete, laptop-uri). Sistemul va cuprinde ştiri, articole din presă, filme, muzică sau diverse jocuri. Pentru a avea acces la platforma AirFi, pasagerii trebuie să îşi seteze dispozitivele în modul avion şi apoi să se conecteze la Wi-Fi.

Un raport al OAG, companie de informații de turism aerian, cu sediul în Marea Britanie, a comparat strategiile celor două companii de transport aerian cu capital românesc, Blue Air și Tarom, și a explicat de ce societatea privată, care este controlată de patru angajați, a luat fața societății deținută de Ministerul Transporturilor. Raportul spune că schimbarea de acționariat la Blue Air, în 2013, când Nelu Iordache compania Airline Management Solution, firma celor patru angajați, a revitalizat societatea. Blue Air are o strategie pan-europeană, cu opt baze aeriene operaționale, în București, Bacău, Cluj-Napoca, Iași, Torino (Italia), Larnaca (Cipru) și Liverpool (Marea Britanie) și din această vară la Constanța. Creșterea Blue Air a venit pe fondul mișcărilor agresive ale concurenților de la Wizz și Ryanair în România. Conform datelor OAG, capacitatea a crescut cu 118%, până la 2,2 milioane de persoane transportate în 2015, și se estimează un salt de 74% în 2016, până la 3,8 milioane de pasageri. Pentru 2017, datele OAG indică o creștere de 60% pentru Blue Air în primele patru luni.

În schimb, creșterea Tarom a fost lentă în ultimii ani. În 2012 și 2013 a transportat 3 milioane de pasageri, 3,2 milioane în 2014 și s-a menținut la același nivel în 2015. Pentru 2016, OAG indică o creștere de 3%, până la 3,3 milioane de pasageri. O mare parte a creșterii curente a Blue Air derivă din lansarea de 25 de noi rute în 2016 de pe cele patru baze românești, București, Bacău, Cluj-Napoca și Iași, și de pe cele două amintite din străinătate. La finele verii, Blue Air a avut 69 de rute față de 44 ale Tarom. Prin urmare, Blue Air a depășit Tarom la numărul de pasageri. În plus, deține acum o flotă mai numeroasă. La finele lui 2015, Tarom deținea 23 de aeronave de serviciu, comparativ cu 24 câte avea Blue Air. De atunci, flota Tarom a ajuns la 21 iar cea a Blue Air a crescut la peste 25 de aeronave. Compania low-cost are doar avioane Boeing în timp ce Tarom deține un mix de Airbus, Boeing și turbopropulsoare regionale, reflectând concentrarea lor exclusive pe rute scurte și medii. De altfel, avioanele Blue Air dețin spre 4.000 de locuri iar cele Tarom 1.892 de locuri.

Tarom a retras în 2016 două aeronave Airbus A310, cumparate în 1992 de Guvernul condus atunci de Petre Roman, astfel că flota a rămas la 21 de aeronave, din care doar 19 operează în același timp, din cauza operațiunilor de mentenanță. "Compania merge pe pierderi şi aşa a mers în ianuarie. Practic, unul dintre motivele care a dus la pierderile destul de însemnate a fost şi bazarea celor două Airbus-uri. Direcţia comercială a fost condusă neprofesionist şi avem exemplul pierderii unor rute", a afirmat Răzvan Cuc. Asta a cerut Tarom la începutul anului o analiză privind achiziționarea altor două aeronave de lung curier, în locul celor două Airbus A310, și a solicitat ”deblocarea situației” la nivelul departamentului comercial al companiei. Actualul șef al Tarom a anunțat demararea unui program de eficientizare al companiei, care nu va presupune concedieri, dar va crește transparența mecanismelor prin care se fac achizitii și va mări gradul de ocupare al avioanelor până la 80%, față de 65% cât este acum.

Până în martie 2016, Tarom a fost condus timp de patru ani de belgianul Christian Heinzmann. Acesta a fost nevoit să își dea demisia după ce în 2015 a reușit contraperformanța să ducă peirderile la 41 de milioane de lei, în loc de estimarea de 8 milioane de lei, în condițiile în care prețul carburanților a scăzut destul de consistent. Două controale ale corpului de control al Ministerului Transporturilor au scos la iveală neregulile de la compania aeriană, create în special de jocurile politice. În 2008, compania Tarom avea în conturi 400 milioane de dolari şi o cotă de 30% pe piaţa transporturilui aerian de persoane. De atunci totul a luat-o la vale din cauza managementului ineficient. Azi, cota de piaţă e în jur de 15%, avioanele sunt pe jumătate goale, iar pierderile sunt uriaşe. Spe comparație, Wizz Air deține în jur de 33,3% iar Blue Air ceva mai mult de 15%.

Raportul susține că managerii Tarom au realizat mai multe achiziţii ilegale. În plus, piloţii şi însoţitoarele de zbor s-au declarat în mod ilegal inapţi, iar asta a dus la anularea mai multor curse şi a generat costuri suplimentare de 525.000 de dolari. Cursele Tarom a înregistrat în ultima perioadă întârzieri de până la 2-3 ore pentru fiecare aeronavă din cauza dotării tehnice a flotei de avioane

În afară de pierderea cotei de piață, Tarom s-a confruntat în ultimul timp cu mai multe incidente. Deputatul PSD Silviu Macovei a înaintat o interpelare către ministrul Transporturilor, Alexandru-Razvan Cuc, pe tema problemelor din ultimele 12 luni ale companiei Tarom. "Am identificat peste 38 de incidente referitoare la întârzieri (5), defecțiuni (11), curse anulate sau suspendate (19)! Mi se pare suspect faptul că TAROM, care era recunoscută ca o companie aeriană solidă, are acum extrem de multe probleme. În plus, pierde curse și rute profitabile și pe care nu are concurență în fața unor companii particulare. Am cerut imperativ, prin interpelare oficială, un punct de vedere de la Ministerul Transporturilor", a declarat în luna martie deputatul PSD Silviu Macovei. Acesta a formulat o intrepelare Minsterului Transporturilor, proprietarul Tarom, prin care a solicitat să i se răspundă la următoarea întrebare: "Există un risc de inducere voluntară și intenționată a unei necompetitivități a Tarom față de companii particulare?".

Dragnea a glumit cu Hans Klemm

Liviu Dragnea a glumit, miercuri, cu ambasadorul SUA Hans Klemm, la evenimentul dedicat intrării în flota Tarom a unui Boeing 737-800, organizat pe aeroportul „Henri Coandă”, el transmiţându-i oficialului american că România vrea bonus două avioane F 16.

„I-am cerut domnului ambasador să începem o negociere ca la fiecare Boeing care va veni să mai primim bonus două F 16. Şi de-abia am început negocierile”, le-a spus Dragnea jurnaliştilor prezenţi la eveniment, el arătând, anterior, că această aeronavă este prima dintre cele 30 de aeronave incluse în programul de guvernare al PSD.

El s-a adresat ulterior lui Klemm în limba engleză, spunându-i: „Nu uitaţi propunerea mea: două F 16!”.

Oficialul amerian a făcut şi el declaraţii jurnaliştilor, dar a răspuns şi glumei lui Dragnea.

„E o zi fericită pentru mine, pentru Tarom, pentru Boeing. Mulţumesc preşedintelui, premierului, ministrului Transporturilor pentru suportul lor puternic pentru asigurarea unui viitor parteneriat între Boeing şi Tarom. Este simbolul puterii dimenisunii economice a parteneriatului strategic. Felicitări pentru toţi cei implicaţi. Şi sperăm să vindem cât mai multe F16 României”, a spus Klemm.