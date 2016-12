Teodor Mărieş: Nu e meritul procurorilor care lucrează acum în dosar

Teodor Mărieş, preşedintele Asociaţiei "21 Decembrie", a declarat, pentru news.ro, după anunţul oficial privind inculparea fostului preşedinte Ion Iliescu, a fostului premier Petre Român şi a fostului şef al SRI Virgil Măgureanu că nu este meritul sau munca echipei de procurori de la Secţia Parchetelor Militare care are acum dosarul Mineriadei.

"Nu este meritul sau munca echipei de procurori de la Secţia Parchetelor Militare care are în acest moment dosarul Mineriadei. Este munca pe care au depus-o generalul Dan Voinea şi procurorul militar Vasile Doana, este munca depusă în perioada 2005-2007, după ce Asociaţia 21 Decembrie a depus o plângere penală şi a oprit prescrierea, pentru că la 15 ani de atunci se prescriau crimele din iunie 1990. Prin mobilul dosarului Revoluţiei am depus şi un dosar al Mineriadei, pentru că nicio organizaţie şi nicio persoană nu şi-a asumat acest lucru şi atunci am fost nevoiţi să o facem, având în vedere că Asociaţia "21 Decembrie" este participantă în Piaţă Universităţii în 13 iunie. Am oprit prescrirea atunci şi tot ce au muncit procurorii militari până în 2007 când li s-a luat dosarul, practic acestea sunt probe adunate, probe pe care le-am depus la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a dat verdictul de crimă împotriva umanităţii în perioada respectivă", a declarat Mărieş.

Preşedintele Asociaţiei "21 Decembrie" a adăugat că nu este surprins de evoluţia dosarului şi este de părere că cei care au ieşit în stradă pe 13 iunie 1990 sunt eroi, deşi mulţi dintre ei acum nu mai sunt în viaţă.

"Încadrarea o au, făptaşii există, văd că i-au şi indicat, în sfârşit i-au pus sub urmărire, victimele, din păcate, mulţi dintre noi, au dispărut, dar încă sunt la nivelul de sute de oameni care au avut de suferit. Nu ştiu câţi dintre noi au dispărut în ultimii 27 de ani, nu mai vorbesc de urmaşii celor care au fost eroi. Părerea mea este că cei care au ieşit în stradă în 13 iunie şi s-au luptat cu forţele de represiune sunt eroi", a spus Mărieş.