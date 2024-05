Incredibilă propunere a patronului CFR Cluj făcută câștigătoarei Cupei României

Corvinul Hunedoara este neașteptata câștigătoare a trofeului Cupei României din acest sezon, după finala adjudecată la lovituri de departajare în fața Oțelului Galați. Din 1975, de la victoria Rapidului în fața Universității Craiova nu mai câștigase trofeul o echipă din al doilea eșalon. Evident, este o performanță de excepție a clubului hunedorean, care va afla luni răspunsul UEFAcu privire la dreptul de participare în preliminariile Europa League.

Însă patronul lui CFR Cluj, Neluțu Varga, nu vede deloc cu ochi buni această prezență a Corvinului în cupele europene, unde România are un coeficient foarte scăzut, ca urmare a rezultatelor mult sub așteptări și sub posibilități din ultimele sezoane. El crede că hunedorenii nu au acel nivel competitiv și prin urmare vor fi un balast, pentru că vor juca vrând-nevrând patru meciuri iar șansele de a face puncte sunt aproape de zero.

Într-adevăr Corvinul ar urma să dispute două meciuri în turul 1 preliminar al Europa League și o așteaptă adversari foarte grei iar dacă nu va merge mai departe, ceea ce este foarte probabil, va fi trimisă în turul 2 preliminar al Conference League.

De aceea patronul CFR Cluj crede că în interesul fotbalului românesc ar fi frumos dacă hunedorenii ar înțelege acest lucru și singuri s-ar da la o parte pentru ca în locul lor să joace Farul Constanța a lui Gică Hagi, pentru că dobrogenii au alte posiblități și s-a văzut că sezonul care se încheie acum au ajuns până în play-off-ul Conference League, unde i-a lăsat acasă, neașteptat, echipa finlandeză HJK Helsinki.