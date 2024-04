Nicușor Bancu știe cum a câștigat Craiova meciul din Giulești: Meritul principal este al lui

A fost mare bucurie în rândul delegației craiovene la finalul partidei din Giulești, câștigată efectiv în ultima secvență a meciului grație reușitei mijlocașului Alexandru Crețu. Acest rezultat îi menține pe olteni în lupta pentru locul secund cu CFR Cluj și Farul, locul 2 aducând calificarea automată în turul 1 preliminar al Conference League.

Antrenorul oaspeților, Costel Gâlcă, a fost printre puținii care au manifestat o euforie exagerată, pentru că, din punctul său de vedere, a fost o victorie logică în raport cu evenimentele din teren, care trebuia să fie mult mai consistentă, chiar la două sau trei goluri diferență, dar jucătorii lui au ratat situații foarte bune. El a spus la Orange Sport că echipa s-a mișcat destul de bine și că rezultatul a premiat în cele din urmă această superioritate.

„Cred că am început destul de bine meciul. Ne-am creat ocazii și am avut șansa de a ne desprinde și de a câștiga chiar la trei goluri diferență. Au marcat pe greșelile noastre. Și-au creat unele ocazii.

În afară de goluri, de pase de gol, Crețu a avut o poziționare foarte bună în centrul terenului. Am avut o dezorganizare în mai multe momente ale meciului, dar avem nevoie de timp.

Sunt fericit că am luat cele trei puncte. Cred că trebuie să avem mai multă siguranță și în atac, și în apărare.

Pentru mine Ivan este atacant, dar joacă de mult timp extremă. Se simte bine pentru că a avut goluri în aceste meciuri și pentru că poziția lui în teren și sprijinul colegilor îi dau mai multe opțiuni.

Trebuie să avem atitudine, personalitate, iar ceea ce lucrăm să se vadă în meciuri. Baiaram a ieșit din teren, vedem rezultatul mâine-poimâine”

Căpitanul echipei, Nicușor Bancu, a explicat tot la Orange Sport cine este omul cheie căruia i se datorează victoria dar și schimbarea mult în bine a jocului echipei, care are evident mai multă încredere în forțele și acest lucru se vede tot mai limpede în teren. Bancu a fost la un pas de o serioasă accidentare la o ciocnire cu propriul portar, dar din fericire și pentru echipa națională a scăpat teafăr.

„Suntem foarte fericiți, pot să zic faptul că am dominat jocul, ne-am creat cele mai mari ocazii, dar n-am reușit să închidem jocul mai devreme. Pe final am reușit să o facem, Dumnezeu ne-a răsplătit. Am avut o atitudine foarte bună. Toată echipa s-a dăruit, s-a văzut o diferență față de meciul cu CFR Cluj.

Datorită lui (n.r. Costel Gâlcă) am jucat atât de bine și nu le-am dat spații. Știam că vor ataca, dar am zis să ținem mai mult de minge. Se pare că pauza ne-a ajutat foarte mult să ne creăm multe ocazii.

Lupta pentru locul 2 este foarte strânsă, suntem acolo. Se va juca până în ultima etapă. Până încep antrenamentele voi fi 100%, îmi pare rău pentru cei care s-au accidentat de la echipa națională. Sper să nu se mai accidenteze nimeni pentru că ne așteaptă ceva inedit”.