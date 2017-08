"Ultimul dans": Floyd Mayweather - Conor McGregor (Video)

Update Pugilistul american Floyd Mayweather l-a învins pe irlandezul Conor McGregor prin KO tehnic, în meciul disputat la T-Mobile Arena din Las Vegas, la categoria semimijlocie, versiunea WBC, transmite News.ro.

Floyd Mayweather a declarat că meciul cu Conor McGregor a fost ultimul al carierei sale, el afirmând că a ales "partenerul potrivit pentru ultimul dans".

Mayweather s-a impus în runda a zecea, după arbitrul a decis încheierea meciului, deoarece irlandezul încasase mai multe lovituri.

McGregor a fost avertizat de arbitrul întâlnirii pentru lovituri nepermise. După ce în primele şase runde, McGregor a reuşit să opună rezistenţă, în următoarele şase, el a fost apoi dominat de americanul de 40 de ani.

"Strategia mea a fost să fac un meci de așteptare pentru a-l putea contra. Am vrut să-l las să lovească primul pentru a-l 'termina' în ultimele runduri, făcând ce știam eu mai bine să fac. Eu cred că spectatorii au văzut exact ce sperau. Știam că meciurile MMA durează 25 de minute. Iar după 25 de minute, el a început să obosească și slăbească ritmul. Așa cum am afirmat înainte, meciul nu a mers până la capătul celor 12 reprize, iar strategia mea a funcționat bine", a declarat "Money" Mayweather.

"Dar trebuie să recunosc că m-a surprins, că este un adversar dificil și incisiv. A fost ultimul meu meci și nu am nicio problemă că tinerii mă provoacă, m-am retras definitiv. Sunt mândru însă că numele este rostit și după 21 de ani de ring, alături de mari nume precum Rocky Marciano, Larry Holmes, Marvin Hagler și Mike Tyson", a adăugat Floyd Mayweather.

La rândul său, Conor McGregor a afirmat: "El nu este rapid, el nu este puternic, dar are foarte multă experiență, iar asta a făcut diferența. A știut să se adapteze și a luat cele mai bune decizii. Eu cred că am fost aproape de victorie, dar consider că meciul a fost oprit prea devreme. Eram obosit, însă nu eram rănit sau incapabil să continui".

McConnor a intrat în ring înfăşurat în drapelul Irlandei, în timp ce Mayweather a intrat având o cagulă pe faţă.

Imnul american a fost intonat de Demi Lovato, iar cel irlandez de Imelda May.

Arbitrul Robert Byrd i-a avertizat pe cei doi că meciul se va disputa după regulile din box: "Respectaţi tot timpul ordinele mele. Mr McGregor, Mr Mayweather, să trecem la treabă."

Floyd Mayweather şi Conor McGregor au luptat pentru o centură WBC care conţine un număr impresionant de pietre preţioase şi o mare cantitate de aur. Centura este confecţionată din piele de aligator şi pe ea sunt aplicate 3.360 de diamante, 600 de safire, 300 de smaralde şi un kilogram şi jumătate de aur de 24 de carate.

McGregor, în vârstă de 28 de ani, este dublu campion al Ultimate Fighting Championship (UFC). A înregistrat în confruntările de arte marţiale mixte 21 de victorii şi trei înfrângeri. Cu Mayweather, irlandezul a disputat primul meci de box profesionist din carieră.

Floyd Mayweather, în vârstă de 40 de ani, nu a mai boxat din septembrie 2015. El are acum în palmares 50 de victorii în tot atâtea meciuri disputate, egalând recordul legendarului Rocky Marciano.

Meciul a generat sume imense, estimându-se că veniturile din încasări pay-per-view vor fi de 500 de milioane de dolari , iar cele din vânzarea de bilete vor fi de 70 de milioane de dolari.

În plus, s-au atras 25 de milioane de dolari din sponsorizări şi vânzarea de obiecte promoţionale va mai aduce trei milioane de dolari.

În total, se estimează că 60 de milioane de dolari reprezintă suma totală pariată cu privire la rezultatul confruntării de la Las Vegas, un record.

Mayweather ar putea obţine peste 200 de milioane de dolari în urma acestui meci, iar McGregor cel puţin 70 de milioane de dolari.