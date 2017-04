Urmarea facerii de bine pentru Şova

După ce Călin Popescu Tăriceanu a sărit peste rând ca să-și ia un permis auto nou, a venit rândul unui alt politician să recurgă la același tertip.

Fostul ministru al Transporturilor, Dan Şova, este acuzat de un deputat USR că a ajuns mai uşor la ghişeu, ajutat de cineva din interiorul Direcției de Permise şi Inmatriculări Auto.

Șeful instituției a declarat pentru B1 Tv că a fost demarată o anchetă în acest caz.



Dan Șova, în prezent anchetat în dosarul Rovinari-Turceni, a fost bãgat în fațã de "o pilã", deși la rând nu așteptau mai mult de 10 persoane.

Acuzațiile vin din partea deputatului USR Cornel Zainea, care aștepta să-i vinã rândul la ghișeu.

“Pe mine m-a amuzat evenimentul deoarece eram puține persane la coadă, deci eu am avut bonul nr 5. Mai erau cinci persoane înaintea mea.

Chiar m-am distrat când am văzut că dl Șova nu poate aștepta nici două, trei persoane. Pe moment am fost uluit și pe urmă am zis că ce rost are să intervin având în vedere că se știau foarte bine. Dacă și domnul Tăriceanu a făcut acest lucru, domnul Șova....”declarat Zainea pentru B1 TV.

Ca un adevărat jurnalist de invesțigatie, Cornel Zainea l-a urmărit pe Dan Şova şi a reuşit să-l fotografieze chiar când îi strângea mâna persoanei care l-a a jutat să sară peste rând. Imaginile au ajuns pe pagina de socializare a deputatului.

Purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regim Permise de Conducere a declarat penrtu Știrile B1 că a aflat despre incident şi că la nivelul instituţiei există o anchetă în desfăşurare.

Fostul ministru Dan Şova nu a putut fi contactat pentru a comenta acuzaţiile care i se aduc.

În urmă cu aproape un an, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a fost filmat in timp ce intra pe usa din spate a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor , pentru a-și schimba permisul auto. Explicatia oferită de acesta a fost uluitoare: „Preocuparea aleşilor nu e să stea la coadă, ci să se ocupe de nevoile comunităţii", a precizat la acel moment Călin Popescu Tăriceanu.