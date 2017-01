Victor Ponta ştie ce şanse pot avea oamenii nevinovați și abuzați

Fostul premier Victor Ponta a lansat, marți, un nou atac la adresa justiție și în special la adresa procurorilor DNA, în contextul în care jurnaliștii de la Lumea Justiției au publicat un articol în care fostul deputat Mihai Banu susține că a fost șantajat pentru a depune un denunț împotriva fostului ministru de Interne, Gabriel Berca.

"Sute și sute de cazuri identice - pentru oamenii nevinovați și abuzați există doar șansa (norocul) de a avea un judecător corect! Dar e normal așa?", a scris Ponta pe Facebook.

Jurnaliștii de la luju.ro au prezentat marți mărturia fostului deputat Mihai Banu despre felul în care DNA l-ar fi determinat să îl denunțe pe Gabriel Berca.

„Referitor la declaratia data la parchet pe data de 17 iulie 2015, arat ca la momentul la care am fost adus din arest sa dau acea declaratie eram deja in stare de detentie de 8 zile, acasa la mine se facuse o perchezitie si, atat cu prilejul perchezitiei, cat si inainte de a da aceasta declaratie, mi s-a sugerat de catre anchetatori ca voi plati daca nu dau declaratii adecvate pentru faptele pe care le-a comis Berca.

Cand am fost chemat sa dau declaratia pe un monitor mi-a fost aratata o declaratie de presa a dlui Berca Gabriel, in care dadea de inteles ca daca m-am incurcat cu unul ca Rusu Viorel sa platesc. Ca urmare a acestei declaratii, cat si a celor afirmate de anchetatori am avut senzatia ca Berca ma denigreaza si aflandu-ma intr-o stare psihica delicata determinata de zilele de detentie si de faptul ca eram bolnav de diabet si nu primisem medicamentatia recomandata, am dat o declaratie in care am afirmat ca am primit suma de 80 mii euro, pe care i-am inmanat-o lui Berca Gabriel. Aceasta declaratie nu corespundea niciun fel denunturilor facute de Rusu Viorel si nici realitatii.

Reintors la locul de detentie mi-am dat seama de greseala pe care am facut-o, motiv pentru care am solicitat organelor de ancheta, prin avocat, sa particip la o confruntare cu denuntatorul Rusu Viorel. Pe 12 august aparatorul mi-a adus la cunostinta ca mi-a fost respinsa cererea formulata de realizare a confruntarii.

Arat ca aceasta suma de 80 mii euro pe care mi-ar fi dat-o Rusu, am inventat-o ca sa dau acea declaratie inciminatoare pentru Berca cu speranta ca voi obtine o punere in libertate.

Si din discutiile pe care le-am avut cu aparatorul meu inainte de a da aceasta declaratie din 17 iulie, am ajuns la concluzia ca probabil se dorea sa formulez un denunt impotriva lui Berca pentru ca tinta acestui dosar era Berca, motiv pentru care am facut aceasta greseala sa declar ceva ce nu corespundea adevarului. Si avocatul a fost de aceeasi parere cu mine.

Mentionez ca am stat 30 zile in Arestul politiei, iar dupa aceea am ajuns in penitenciar. Acolo era detinut si Berca Gabriel si am purtat cu acesta o discutie in care mi-am aratat regretul pentru fapta pe care am facut-o si anume ca am declarat lucruri neadevarate in fata organelor de urmarire penala”, a afirmat Mihai Banu.

Gabriel Berca a fost condamnat în primă instanță, de Curtea de Apel Brașov, la trei ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Apelul fostului ministru se judecă în prezent la Înalta Curte de Casație și Justiție.