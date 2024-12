1,9 miliarde de euro – factura pentru ținerea în viață a U1 de la Cernavodă

Nuclearelectrica, operatorul centralei atomoelectrice de la Cernavodă, supune atenției acționarilor săi o decizie de o importanță majoră pentru viitorul energetic al României.

Conform convocatorului Adunării Generale a Acționarilor (AGA) programate pentru data de 22 ianuarie 2025, compania va solicita aprobarea unui contract pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă (CNE Cernavodă), în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de euro, fără TVA.

Proiectul de retehnologizare al Unității 1, estimat la 1.904.141.391 euro, este esențial pentru prelungirea duratei de viață a centralei, care, de-a lungul celor 26 de ani de operare, a furnizat 9% din consumul național de energie. Unitatea 1, cu o capacitate de 700 MW, a fost pusă în funcțiune în 1996 și va fi oprită în 2027 pentru a începe procesul de retehnologizare, care va permite extinderea funcționării centralei pentru încă două decenii.

În cadrul AGA, acționarii Nuclearelectrica vor decide aprobarea mandatului Consiliului de Administrație pentru implementarea strategiei și deciziei de investiție actualizate, în conformitate cu Studiul de Fezabilitate revizuit al proiectului, versiunea 2 din 2024. Totodată, se va aproba și contractul de lucrări de retehnologizare a Unității 1, care va fi realizat de un consorțiu internațional format din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare S.p.A. și Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.

Aceste lucrări de retehnologizare sunt esențiale pentru a asigura continuitatea producției de energie electrică din surse nucleare, în contextul în care România își propune să își reducă dependența de energia pe bază de cărbune și să contribuie la obiectivele europene de tranziție energetică.

Provocările financiare ale Nuclearelectrica

În ciuda importanței proiectului de retehnologizare, Nuclearelectrica se confruntă cu o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Conform raportului financiar pentru primele nouă luni ale anului, compania a înregistrat o scădere semnificativă a veniturilor din exploatare – cu 40% față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, cheltuielile de exploatare, excluzând deprecierea și amortizarea, au crescut cu 36,1%. Ca urmare, profitul net al Nuclearelectrica a scăzut cu 35%, ajungând la 1,28 miliarde de lei, față de aproape 2 miliarde de lei în perioada similară a anului precedent.

Aceste rezultate financiare sunt în mare parte cauzate de opririle neplanificate ale unităților centralei, care au dus la o scădere a producției de energie electrică livrată în Sistemul Energetic Național (SEN) cu 4,1%, până la 7,3 TWh. În acest context, Nuclearelectrica nu a reușit să atingă programul de producție bugetat, iar incertitudinile financiare ale companiei sunt amplificate de creșterea costurilor operaționale.