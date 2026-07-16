„Atenție, se închid ușile!”: Vocea folosită ilegal timp de 8 ani

Casting de voce

Prin 2001, Isabela Neamțu era la începutul carierei de actriță, mergea la un casting de voce. A câștigat concursul, dar nu și un contract cu Metrorex.

Au trecut ani buni fără să știe ce s-a întâmplat cu proba sa de voce. Un coleg i-a spus însă într-o zi că i-ar fi recunoscut vocea într-o stație, la metrou.

Și a luat metroul, a verificat dacă era adevărat. Colegul a avut dreptate, scrie bucuresti.ro.

Un proces lung

Așa a început un lung proces, după ce actrița a dat în judecată Metrorex. Era în 2007, zece ani a stat prin instanțe. A cerut despăgubiri de 170.000 de dolari.

A câștigat într-o primă fază, în 2011, dar decizia a fost contestată ulterior de ambele părți. Apoi, dosarul a ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție.

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Sentința definitivă avea să fie pronunțată la opt ani după, când Isabela Neamțu a primit 4.200 de dolari despăgubire, precum și obligația Metrorex de a nu mai folosi vocea sa în lipsa unui acord.

Ceruse 170.000 de dolari, iar suma era la mare distanță față de ceea ce primise. Isabela Neamțu a găsit însă resurse să se amuze, dar și să vorbească despre „pionieratul său” într-o postare pe Facebook.

Detalii

Un detaliu mai puțin cunoscut din dosar este faptul că în timp ce procesul era încă pe rol, Metrorex introdusese deja, pe trenurile mai noi de tip CAF, un alt sistem de anunțuri, folosind aceleași secvențe audio ca pe trenurile Bombardier, dar cu o voce pe care compania a descris-o oficial drept „industrială”, fără identitate, mai scrie sursa citată.

Adică o variantă de rezervă, care să nu genereze probleme legale.

Metrorex a mai susținut, la un moment dat, că nici măcar nu fusese acționată în judecată de cine trebuia, pentru că înregistrarea originală fusese comandată de o firmă terță, SC Metroul SA, proiectantul rețelei.

Deși a câștigat definitiv procesul

După decizia finală din justiție, vocea actriței continua să se audă însă în stațiile de metrou. Abia după un an a dispărut complet, când s-au făcut înregistrări noi.

Astăzi, Isabela Neamțu continuă să lucreze în teatru. A jucat la Teatrul Bulandra, dar a avut, de-a lungul timpului, și alte proiecte de voce, inclusiv pentru dublaje și reclame.

Și pentru cei care nu o cunosc, actrița va fi fost însă totuși cunoscută pentru un ”rol” cerut, însă neremunerat. Vocea Isabelei Neamțu a fost ascultată zilnic de mii de bucureșteni, fără ca însă numele actriței să le fi ajuns pe la urechi vreodată.