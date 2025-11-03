Bărbat împușcat în cap, live pe internet. 74 de ani, din județul Neamț

Un bărbat s-a împușcat în cap, live pe internet, în municipiul Roman, județul Neamț. Incidentul s-a petrecut luni, 3 noiembrie.

De Madalina Bahrim
Un incident grav a avut loc luni, 3 noiembrie, în municipiul Roman, județul Neamț. Protagonistul, un bărbat trecut de 70 de ani, care ar fi transmis tot incidentul live o rețea socială.

Nenorocirea s-ar fi produs luni, în jurul orei 16:30, iar autoritățile au fost alarmate de apelul unui bărbat care spunea că a văzut o persoană, live pe interenet, care s-ar fi împușcat.

În urma sesizării, oamenii legii s-au prezentat la fața locului, iar suspiciunile s-au confirmat, din păcate. Bărbatul în etate avea o plagă la cap, produsă prin împușcare.

Acesta a ajuns la spital în stare gravă, fiind  intubat și ventilat mecanic. Medicii l-au transferat ulterior la  Spitalul de Neurochirurgie din Iași, starea sa meținându-se critică.

„Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului. A fost stabilizat și trimis la Iași pentru îngrijiri de specialitate”, au precizat reprezentanții unității medicale romașcane, potrivit presei locale. 

Bărbatul avea dreptul legal să poarte armă

Autoritățile au identificat persoana în cauză și spun că aceasta era deținător de arme letale.

„Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Bărbatul figurează ca deținător de arme letale. Acestuia i-a fost anulat permisul de armă, însă se afla în interiorul termenului legal de depunere a acestora la un armurier autorizat”, a transmis IPJ Neamț.

Sursă foto – Observator
