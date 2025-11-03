Bărbat împușcat în cap, live pe internet. 74 de ani, din județul Neamț

Nenorocirea s-ar fi produs luni, în jurul orei 16:30, iar autoritățile au fost alarmate de apelul unui bărbat care spunea că a văzut o persoană, live pe interenet, care s-ar fi împușcat.

În urma sesizării, oamenii legii s-au prezentat la fața locului, iar suspiciunile s-au confirmat, din păcate. Bărbatul în etate avea o plagă la cap, produsă prin împușcare.

Acesta a ajuns la spital în stare gravă, fiind intubat și ventilat mecanic. Medicii l-au transferat ulterior la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, starea sa meținându-se critică.

„Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului. A fost stabilizat și trimis la Iași pentru îngrijiri de specialitate”, au precizat reprezentanții unității medicale romașcane, potrivit presei locale.

Bărbatul avea dreptul legal să poarte armă

Autoritățile au identificat persoana în cauză și spun că aceasta era deținător de arme letale.