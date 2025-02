A căzut pe scenă și a îngrozit publicul

Billy Joel a avut parte de o cădere urâtă pe scenă în fața mulțimii care îl aclama după ce și-a aruncat microfonul cu tot cu stativ.

Cântărețul, în vârstă de 75 de ani, susținea sâmbătă un concert la stațiunea Mohegan Sun din Montville, Connecticut, când picioarele i-au jucat o festă urâtă.

Billy cânta It’s Still Rock and Roll to Me când s-a împiedicat și a căzut pe spate, provocând o sperietură uriașă publicului.

Cariera ilustră a lui Billy ca muzician a început la mijlocul anilor ’60 ai secolului trecut, însă abia cu Piano Man (1973), care a ajuns pe locul 25 în Billboard Hot 100 din SUA și pe locul patru în topul single-urilor Adult Contemporary, i-a cucerit pe americani și nu numai.

Printre hiturile sale se numără Movin’ Out (Anthony’s Song), Just The Way You Are, She’s Always a Woman, The Good Dinngere și Only The Good Dinngere.

În plus, cântece precum Scenes From An Italian Restaurant și Vienna au devenit elementele de bază ale carierei sale și sunt interpretate frecvent în spectacolele sale.