Educația care le arată copiilor la ce folosește școala

Cum îi pregătim pe copii pentru o lume dominată de tehnologie și inteligență artificială? Ce înseamnă o educație care dezvoltă gândirea critică, creativitatea și încrederea în propriile forțe?

Madalina Bahrim
Educația care le arată copiilor la ce folosește școala

Cum îi pregătim pe copii pentru o lume dominată de tehnologie și inteligență artificială? Ce înseamnă o educație care dezvoltă gândirea critică, creativitatea și încrederea în propriile forțe?

Copiii de astăzi cresc într-o lume dominată de tehnologie, inteligență artificială și rețele sociale. În același timp, mulți dintre ei nu mai găsesc sensul școlii și se întreabă, tot mai des, la ce le vor folosi informațiile pe care le învață. Cum poate educația să țină pasul cu schimbările lumii? Și cum îi pregătim pe copii pentru viață, nu doar pentru examene? Despre aceste provocări vorbim într-o nouă ediție „România, cine ești?”, alături de două jurnaliste care au ales să construiască proiecte educaționale cu impact național.

Invitatele emisiunii sunt Livia Dilă, jurnalist, președinte și fondator al Asociației Eu și Lumea, platformă care explică prin animații, interviuri și materiale video, pe înțelesul copiilor, teme precum inteligența artificială, siguranța pe internet, educația civică, ecologia, istoria sau gestionarea banilor, și Dana Războiu, jurnalist, președinte și fondator al Asociației Nație Prin Educație, organizația care a dezvoltat în România cel mai mare program de robotică pentru liceeni, prin competiția FIRST Tech Challenge.

De la conținut educațional accesibil până la laboratoare de robotică și competiții internaționale, cele două proiecte demonstrează că educația poate deveni relevantă, practică și conectată la lumea reală. Copiii nu învață doar informații, ci dezvoltă gândire critică, spirit de echipă, creativitate și încrederea că pot construi propriul viitor.

Noua ediție „România, cine ești?” este despre educația vie, despre profesori și mentori care inspiră și despre inițiative care schimbă, pas cu pas, felul în care copiii României înțeleg lumea în care trăiesc.

„România, cine ești?”, realizată și prezentată de Mădălina Dobrovolschi, este difuzată în fiecare sâmbătă, de la ora 13:00, la Prima TV.

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