A discutat Klaus Iohannis cu cancelarul Nehammer despre Schengen. Rezultatul!

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis joi că avut o întrevedere cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer, iar unul dintre subiectele abordate a fost aderarea deplină a României la spaţiul Schengen. Rezultatul discuţiei? Ca-n gară!

„În discuţia mea cu cancelarul Karl Nehammer am convenit să continuăm procesul de aderare deplină a României la Schengen până când vom atinge acest obiectiv final. UE trebuie să fie unită, puternică, prosperă şi acest lucru va consolida şi mai mult securitatea UE pentru beneficiul tuturor cetăţenilor noştri”, a scris Klaus Iohannis pe platforma X.

In my discussion with Chancellor @karlnehammer we agreed to continue the process for RO🇷🇴’s full accession to Schengen until we reach this final objective.The EU has to be united, strong, prosperous&this will further strengthen the EU security for the benefit of all our citizens. pic.twitter.com/lkWTtUDYTw

