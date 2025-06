A fost lansată berea suporterilor giuleșteni

Clubul de fotbal Rapid București împreună cu familia Lucescu, care deține fabrica Grivița, au lansat, marți, berea ‘1923’, destinată suporterilor giuleșteni, iar numele își dorește să evoce istoria echipei bucureștene care a luat ființă în acel an.

Matei Lucescu, nepotul selecționerului Mircea Lucescu și fiul fostului antrenor al Rapidului, Răzvan Lucescu, a afirmat că își dorește ca prin acest produs oamenii să se gândească la tradiție și a promis că va produce o bere specială în cazul în care echipa giuleșteană va câștiga un trofeu în sezonul viitor.

‘Este vorba despre un parteneriat între Grivița și clubul Rapid, nu este un contract de sponsorizare. Ne dorim împreună să promovăm acest produs și acest brand și împreună să mergem în fața fanilor Rapidului și în fața celor care își doresc să cunoască mai multe despre acest club. Este vorba despre a împărtăși o poveste, povestea acestui club. Când am început acest proiect, ne-am dorit ca numele să aibă o conexiune cu clubul Rapid, însă nu am vrut să o luăm pe traseul clasic, să facem o bere Rapid sau Giulești, am vrut să facem ceva un pic mai interesant ca oamenii să gândească la istoria Rapidului la tradiție. Și când vezi 1923 îți dai seama de longevitatea acestui club, prin ce încercarea a trecut de-a lungul timpului. Iar dacă Rapid va câștiga un trofeu, ne gândim la o bere specială, prin care să se sărbătorească acest lucru. Este o bere gândită să fie pentru toată lumea, toată lumea să și-o permită, dar cu siguranță vor fi și oameni care o vor cumpăra pentru colecție’, a afirmat Matei Lucescu.

Adrian Iencsi, fost jucător și antrenor al echipei Rapid, a spus că este un băutor de bere încă de pe vremea în care activa ca fotbalist, ceea ce l-a și ajutat: ‘Eu, ca fost fotbalist, am fost un băutor de bere, recunosc lucrul ăsta. Și credeți-mă că acest lucru chiar m-a ajutat. După un efort consistent o bere rece merge foarte bine’.

Referitor la numirea tehnicianului Costel Gâlcă la conducerea băncii tehnice a Rapidului, Iencsi a spus că pentru suporterii rapidiști nu va conta trecutul stelist al acestuia și că pentru a obține rezultate în viitorul sezon mai are nevoie de un atacant și de un coordonator de joc.

‘Costel Gâlcă este un performer, un fost fotbalist, foarte serios și un antrenor foarte serios, deja îl știe toată lumea acum. Și eu cred că are ce să transmită jucătorilor cu care lucrează și poate crea o bună imagine a clubului Rapid, chiar dacă el are un trecut la Steaua. Asta nu contează, foștii jucători de la Dinamo sau Steaua care au ajuns la Rapid au fost foarte bine primiți. Și în acest caz cred că Gâlcă este primit cu brațele deschise de tot suporterii rapidiști. Și în acest moment Rapid are nevoie de liniște. Cred că Gâlcă este omul potrivit la locul potrivit. E o responsabilitate mare, știu ce înseamnă să antrenezi Rapidul, e un club mai special, foarte frumos și cred că rezultatele îl fac apreciat pe un antrenor. Eu cred că acum Rapidului i-ar mai trebui un atacant, un număr nouă, un marcator, și un număr 10, un coordonator de joc’, a mai spus Iencsi.

La eveniment a mai participat acționarul minoritar al echipei Rapid, Victor Angelescu, și directorul executiv al clubului, Marian Mihail.