„A fost onest doar când a zis că prostia îl caracterizează.” AUR, moțiune simplă împotriva ministrului Culturii

„Demersul senatorilor AUR este motivat de lipsa de răspundere a unui ministru care, în urma unor multiple derapaje, inclusiv jigniri la adresa artiștilor, măsuri nepotrivite și situații clare de conflict de interese, a refuzat să-și prezinte demisia deși i s-a cerut în numeroase rânduri. A unui ministru ce face gafă după gafă, pe care identitatea românească pare să-l deranjeze și care pare a fi mai presus de lege, întrucât pentru dl. Demeter legile României se suspendă”, transmite formațiunea într-un comunicat de presă.

Ministrul Demeter a fost ținta unor proteste organizate de actori, după ce acesta a cerut pontarea muncii artistice. Actorii i-au cerut demisia chiar și după ce acesta a promis să retragă proiectul. Totodată, în cadrul acelui protest, la care a mers și ministrul, Demeter i-a jignit pe actori, așa cum arată un videoclip de la Cultura la Dubă.

În video se vede și se aude momentul când actorii TNB îi cereau demisia, iar ministrul Culturii spune despre unul dintre aceștia, Ioan Andrei Ionescu, că el ar trebui să-și dea „demisia din prostie”, apoi completează „băi, prostia este mare. Foarte mare!”

Moțiunea AUR îi transmite mai mult sau mai puțin voalat ministrului Demeter că este prost și citează din mai mulți oameni de cultură care îl critică pe ministru.

„Oamenii de cultură remarcă disprețul pentru cultură al premierului, care <<nu stăpânește mai mult de 700 cuvinte>>, și obediența ministrului Demeter – <<un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac șefului cu orice preț. István Demeter e unul dintre puținele rebuturi politice produse de UDMR>>. O spun oamenii de cultură aduși la exasperare, nu noi.

Momentul când dl. Demeter afirmă că <<prostia omenească ne caracterizează pe noi toți, inclusiv pe mine>> e singurul în care a fost onest. Nu, domnule Demeter, nu actorii trebuie să-și dea <<demisia din prostie>>, ci dv. trebuie să vă dați demisia dintr-un post pe care l-ați făcut sinonim cu mojicia”, se precizează în moțiunea depusă de AUR.