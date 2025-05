A murit regizorul Madonnei

James Foley, legendarul regizor de la Hollywood, a murit după o tragică luptă cu cancerul la creier. Foley, care a lucrat și la Netflix House Of Cards, se lupta cu boala timp de un an.

El a lucrat cu Madonna la videoclipul piesei sale din 1984 Dress You Up și la turneul ei de concerte Madonna Live: The Virgin Tour înainte de a-și lansa cariera cinematografică. El a continuat să regizeze videoclipurile ei pentru Live To Tell, Papa Don’t Preach și True Blue, precum și melodia care dă titlul filmului Who’s That Girl.

Pe lângă munca sa cu Madonna, a regizat și cele două continuări Fifty Shades of Grey și numeroase alte filme, inclusiv Glengarry Glen Ross și At Close Range. Pe micul ecran, a regizat seriale precum Twin Peaks și House of Cards de la Netflix.