A murit un campion de Grand Slam

Doliu în lumea tenisului. Australianul Fred Stolle, care a câştigat două titluri de Grand Slam, a murit la vârsta de 86 de ani, a anunţat, joi, Tennis Australia.

El a fost şi comentator de televiziune.

A făcut parte din generaţia de aur a jucătorilor australieni care au dominat tenisul masculin la sfârşitul perioadei de amatori şi începutul erei profesioniste, alături de Rod Laver, Roy Emerson, Ken Rosewall, John Newcombe şi Tony Roche.

Stolle a pierdut primele cinci finale de Grand Slam (Wimbledon 1963, 1964, Australian Open 1964, 1965 şi US Open 1964) înainte de a-l învinge pe Roche pentru a câştiga French Open în 1965. A urmat o altă înfrângere în faţa lui Emerson în finala Wimbledon din acelaşi an, înainte de al doilea său titlu de Grand Slam la US Open în 1966, învingându-l pe Newcombe în finală.

„Când vine vorba de epoca de aur a Australiei, numele lui Stolle este printre cele mai bune”, a declarat joi directorul executiv al Tennis Australia, Craig Tiley.

Fred Stolle a jucat în Cupa Davis în 1964, 1965 şi 1966, iar Australia le-a câştigat pe toate.

As I wrote in my book on the Golden Era of Aussie tennis, Fred Stolle was too nice a guy to hold a grudge. He won many Grand Slams and was in the finals of many more. It took the best to beat the best. We never tired of reliving the past as we travelled the world looking into the… pic.twitter.com/yTkdrRvEPZ

— Rod Laver (@rodlaver) March 6, 2025