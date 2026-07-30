AC Milan dezminte zvonurile despre moartea lu Franco Baresi, după mesjul publicat de Matteo Salvini

Reacția oficială a clubului AC Milan

Informațiile false privind decesul lui Franco Baresi s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, generând o undă de șoc în lumea fotbalului. Pentru a opri speculațiile, reprezentanții clubului AC Milan, unde fostul mare fundaș ocupă în prezent funcția de vicepreședinte onorific, au emis un comunicat oficial.

Conducerea rossonerilor a clarificat situația, explicând că Baresi se confruntă, într-adevăr, cu probleme de sănătate, însă zvonurile extreme nu au niciun fundament. Astfel, prin intermediul paginilor oficiale, clubul a transmis că dezminte informațiile apărute cu privire la moartea acestuia. Oficialii au subliniat că fostul jucător trece printr-un moment delicat, iar clubul îi este alături cu afecțiune, la fel cum sprijină și familia acestuia. De asemenea, AC Milan a făcut un apel public, invitându-i pe toți să îi respecte viața privată și să nu mai contribuie la răspândirea unor informații complet lipsite de temei.

Gafa vicepremierului Matteo Salvini

Amploarea pe care a luat-o această știre falsă l-a indus în eroare inclusiv pe Matteo Salvini, vicepremierul Italiei și un cunoscut susținător al echipei milaneze. Crezând că idolul tribunelor a încetat din viață, Salvini a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apărea alături de Baresi, însoțită de un mesaj emoționant de adio.

În postarea respectivă, politicianul scria că Franco Baresi reprezintă adevăratul Milan și adevăratul fotbal, adăugând un mesaj de rămas-bun în care îi ura să zboare sus, numindu-l căpitan și portdrapel etern al echipei. La scurt timp, după ce reprezentanții clubului au ieșit public și s-a dovedit că informația privind decesul a fost doar un „fake news”, Matteo Salvini a șters mesajul.

O legendă a fotbalului mondial

Ajuns la 66 de ani, Franco Baresi este considerat unanim unul dintre cei mai mari fundași centrali din istoria fotbalului. Acesta și-a dedicat întreaga carieră de jucător unui singur club, evoluând pentru AC Milan timp de două decenii, între anii 1977 și 1997. În tricoul rossonerilor, Baresi a cucerit 20 de trofee majore, printre care se numără șase titluri de campion în Serie A și trei trofee ale Ligii Campionilor, completate de Supercupe ale Europei și ale Italiei. Pe plan internațional, a atins apogeul alături de echipa națională a Italiei, cu care a devenit campion mondial la turneul final din 1982.

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