Universitatea Craiova ratează calificarea în Liga Campionilor

Echipa campioană a României, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia bulgară Levski Sofia, în manşa secundă a turului doi preliminar din Liga Campionilor. Craiovenii părăsesc competiţia şi vor juca în turul al treilea din Liga Europa, potrivit News.ro.

A fost un start de coşmar pentru craioveni pe Stadionul Ion Oblemenco. Mai întâi oaspeţii de la Levski au deschis scorul în minutul 12, când Serginho a executat pe jos o lovitură liberă din lateral dreapta, Maicon a lăsat mingea să treacă şi Everton Bala a marcat cu un şut din afara careului. După numai patru minute Aldair Neves a primit la marginea careului şi a şutat din prima, făcând 2-0 pentru oaspeţi. Oltenii au ratat prima lor ocazie importantă în minutul 20, prin Nsimba, şi au reuşit să mai echilibreze meciul.

În minutul 45+2 gazdele au redus din diferenţă, David Matei a insistat la o minge, a centrat impecabil pentru Bancu şi acesta a înscris cu o lovitură de cap imparabilă. În repriza secundă pe teren s-a aflat parcă o altă echipă a Craiovei.

Universitatea Craiova a reușit să egaleze, dar nu a mai avut suflu pentru a forța victoria

Campionii României au pus o presiune incredibilă pe apărarea bulgarilor şi au egalat repede, în minutul 48, dintr-o lovitură liberă senzaţională a lui Adrian Rus. Elevii lui Coelho au căutat golul care să ducă meciul în prelungiri, ratând prin Baiaram şi Nsimba, în timp ce bulgarii au încercat să replice prin şutul lui Soula, scos excelent de Laurenţiu Popescu, în minutul 64, portarul craiovean intervenind şi un minut mai târziu, la Reinaldo. Nsimba a şutat puţin peste poartă în minutul 71, apoi Bancu trece şi el pe lângă gol, în minutul 72.

Oaspeţii au tras un semnal de alarmă în minutul 78, când Dimitrov a trimis cu capul în transversală, iar oltenii au replicat prin lovitura de cap a lui Elisor, scoasă de Vutsov de sub bară. Laurenţiu Popescu a respins în corner lovitura liberă periculoasă a lui Serginho din minutul 89. Tot Serginho a trimis în bară pe contraatac, în minutul 90+1, iar atacurile gazdelor au rămas fără rezultat. S-a terminat Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2 şi bulgarii merg mai departe, cu 3-2 la general.

Campioana României va continua în turul al treilea din Liga Europa, cu formaţia finlandeză KuPS Kuopio.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Adrian Rus, Stevanovic (T. Băluţă 67), Screciu – Carlos Mora (Samuel Teles 59), Mekvabishvili (Elisor 77), Cicâldău, Bancu – David Matei (Tavares 77), Nsimba, Baiaram (Etim 59). ANTRENOR: Filipe Coelho

LEVSKI SOFIA: Vutsov – Aldair (Centelles 46), Dimitrov, Serafimov (Makoun 46), Maicon – Bouras, Moubarik, Serginho – Oko-Flex (M. Soula 55), Reinaldo (Perea 87), Everton Bala (Trdin 77). ANTRENOR: Julio Velasquez

Cartonaşe galbene: Baiaram 33, Ad. Rus 88 / Serafimov 9, Aldair 26, Maicon 45+3, Bouras 55

Arbitru: Matteo Marcenaro (Italia)

Felipe Cohelo, după ratarea calificării: De ce trebuia Craiova să fie în Liga Campionilor, când nicio echipă românească nu a mai fost acolo de 13 ani?

Filipe Coelho, antrenorul Universităţii Craiova, susţine că nu e un dezastru faptul că formaţia pe care o conduce nu s-a calificat în turul următor al Ligii Campionilor.

„La acest nivel nu am fost suficient de eficienţi, am făcut greşeli foarte mari şi preţul plătit a fost unul mare. Îmi place să analizez totul. Sunt foarte mândru de jucători.

Ştiu că mulţi oameni cred că este un dezastru, dar nu este un dezastru. De ce trebuia Craiova să fie în Liga Campionilor, când nici o echipă românească nu a mai fost acolo de 13 ani?

Trebuie să ne corectăm greşelile, în special la fazele fixe. Avem nevoie de progres. Am jucat împotriva unei echipe bune.

După ce s-a făcut 2-2, am avut ocazii foarte bune. Am introdus doi atacanţi, iar jucătorii au luptat până în ultima secundă. Au fost extraordinari. Avem nevoie de mai multe meciuri ca acesta, pentru că a fost un meci de fotbal foarte bun”, a declarat Coelho.

Tehnicianul a afirmat că este mândru de jucătorii săi.

„Ce le-am spus jucătorilor rămâne între mine şi ei. Sunt mândru de ei şi nu am ce să le reproşez. În ultimii 13-14 ani, nicio echipă din România nu a ajuns în Liga Campionilor.

Nu este treaba mea să analizez asta, fiecare trebuie să tragă propriile concluzii. În ultimii 14 ani, nicio echipă din România nu s-a calificat în Liga Campionilor.

Acum nu mai suntem în Liga Campionilor şi trebuie să ne gândim la meciul cu Petrolul. Trebuie să privim şi lucrurile bune.

Totul depinde de prestaţiile noastre. Acum ne concentrăm pe meciul cu Petrolul. Nu avem prea mult timp la dispoziţie. Este bine că jucăm din trei în trei zile. Sezonul trecut am făcut lucrurile aşa cum trebuia. Vom vedea ce putem realiza.

Trebuie să analizăm meciul. Sunt foarte mândru de jucători, îi iubesc. Avem nevoie să progresăm. Nu am ce să le reproşez, dimpotrivă, trebuie să le fiu recunoscător”, a declarat Filipe Coelho pentru Prima Sport 1.