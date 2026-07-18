Acte necesare la angajare în 2026: lista completă a documentelor pe care trebuie să le pregătești

Conform art. 8 din HG nr. 500/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 27 mai 2011, angajatorul are obligația de a păstra aceste documente la sediul companiei, în condiții corespunzătoare, și de a le prezenta inspectorilor de muncă atunci când acestea sunt solicitate.

Pe lângă documentele obligatorii, există și acte suplimentare pe care angajatorul le poate solicita, în funcție de postul ocupat sau de situația fiecărui angajat, conform ejobs.ro.

Ce documente poate solicita angajatorul înainte de angajare

Pentru întocmirea dosarului de personal și desfășurarea relațiilor de muncă, angajatorul poate solicita mai multe documente considerate relevante pentru verificarea informațiilor declarate și pentru calculul drepturilor salariale.

Unele dintre aceste acte sunt aduse de candidat înainte de angajare, iar altele sunt completate și semnate chiar în ziua în care este semnat contractul individual de muncă.

Certificatul medical

Printre documentele care pot fi solicitate se află certificatul medical eliberat de medicul de familie. Acesta este inclus în dosarul de angajare și face parte din documentele pe care angajatorul le poate păstra.

Actele de stare civilă

În funcție de situația personală, pot fi necesare copii după:

certificatul de naștere;

certificatul de căsătorie;

certificatul de naștere al copilului;

decretul sau hotărârea de divorț.

Aceste documente sunt folosite pentru completarea dosarului personal și pentru actualizarea datelor angajatului.

Documentele persoanelor aflate în întreținere

Dacă ai persoane aflate în întreținere, angajatorul poate solicita copii după documentele acestora, cum ar fi:

certificate de naștere;

certificate de căsătorie;

carte de identitate sau buletin.

Aceste documente sunt necesare împreună cu declarația privind persoanele aflate în întreținere.

CV-ul

Curriculum Vitae poate face parte din dosarul personal. Dacă ai aplicat printr-o platformă de recrutare, CV-ul poate fi descărcat în format PDF și transmis angajatorului.

Adeverința de vechime de la fostul angajator

Dacă ai avut un alt loc de muncă înainte, fostul angajator este obligat să îți elibereze o adeverință de vechime, pe baza înregistrărilor din Registrul de evidență a salariaților.

Refuzul de a elibera fostului angajat copii ale documentelor existente în dosarul personal sau ale paginilor din registrul electronic reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 și 1.000 de lei, potrivit Codului muncii.

Recomandările profesionale

Tot mai mulți angajatori solicită recomandări pentru verificarea aptitudinilor profesionale.

În situația în care nu ai avut un loc de muncă anterior, recomandările pot proveni și din partea profesorilor din liceu sau facultate.

Permisul de conducere

Pentru posturile care presupun conducerea unui autovehicul, angajatorul poate solicita și o copie a permisului de conducere.

Cazierul judiciar

În prezent, numărul profesiilor pentru care este necesar cazierul judiciar este redus.

Acesta poate fi solicitat pentru:

avocați și consilieri juridici;

funcționari publici;

gestionari;

paznici și gărzi de corp;

medici, farmaciști și medici stomatologi.

Fișa militară

Dacă situația o impune, în dosarul de angajare poate fi inclusă și copia fișei militare.

Procesele-verbale pentru bunurile companiei

În cazul în care angajatorul îți oferă echipamente precum telefon mobil sau laptop, acestea sunt predate pe baza unui proces-verbal de primire.

Repartiția emisă de AJOFM

Pentru anumite situații poate fi necesară și repartiția emisă de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Ce documente semnezi odată cu contractul individual de muncă

În ziua angajării nu vei semna doar contractul individual de muncă. În funcție de politica angajatorului, pot fi semnate și alte documente necesare desfășurării raportului de muncă.

Printre acestea se numără:

contractul individual de muncă;

actele adiționale privind formarea profesională, mobilitatea, neconcurența, confidențialitatea sau modificarea salariului ori a funcției;

fișa postului;

oferta de angajare;

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

documentul privind clauza de confidențialitate;

declarația de telemuncă, atunci când este cazul;

declarația privind luarea la cunoștință a Regulamentului intern;

declarația privind locul funcției de bază și Casa de Asigurări de Sănătate la care este înscris angajatul;

declarația privind persoanele aflate în întreținere, împreună cu documentele justificative necesare.

Verifică dosarul înainte de semnarea contractului

Pregătirea tuturor documentelor înainte de ziua angajării poate simplifica întregul proces și poate evita întârzierile cauzate de lipsa unor acte. Înainte de a merge la angajator, verifică dacă ai pregătit: certificatul medical, actele de stare civilă;

documentele persoanelor aflate în întreținere, dacă este cazul, CV-ul, adeverința de vechime, recomandările profesionale, dacă sunt solicitate, permisul de conducere, dacă este necesar, cazierul judiciar, dacă postul îl impune, copia fișei militare, dacă este cazul, repartiția AJOFM, atunci când este necesară.

Astfel, dosarul de angajare conține atât documente pe care candidatul trebuie să le pregătească înainte de semnarea contractului, cât și documente care se completează și se semnează în ziua angajării. Verificarea din timp a actelor solicitate poate face procesul de încadrare în muncă mai rapid și mai ușor atât pentru angajat, cât și pentru angajator.