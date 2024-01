Acţiune complexă de control. Prefectura Covasna, în vizorul DNA

Serviciul Teritorial Braşov al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), care a efectuat în cursul zilei de marţi percheziţii la sediul Prefecturii Covasna, dar şi la domiciliul prefectului Raduly Istvan, cercetează investiţiile legate de renovarea sediului Prefecturii din municipiul Sfântu Gheorghe, precum şi retrocedarea unui imobil, au precizat reprezentanţii instituţiei.

Potrivit acestora, în urma percheziţiilor au fost ridicare o serie de documente, în baza cărora se va stabili dacă a fost comisă sau nu vreo infracţiune.

„Autorităţile au demarat o acţiune complexă de control la Instituţia Prefectului – Judeţul Covasna, în ceea ce priveşte investiţiile după anul 2021 (…) Reprezentanţii Serviciului Teritorial Braşov al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au ridicat toate documentele relevante şi fac cercetări pentru a stabili dacă a fost comisă vreo infracţiune. Potrivit prefectului, toate investiţiile au respectat procedura legală. În ultimii ani, a fost renovată reţeaua electrică învechită a clădirii, deoarece nu mai făcea faţă solicitării tot mai mari ale dispozitivelor electrice şi electronice, în birouri s-a schimbat podeaua, pereţii au fost tencuiţi şi zugrăviţi. Acoperişul şi faţada au fost renovate, iar uşa de fier, care nu se potrivea cu stilul clădirii, a fost înlocuită cu una de lemn”, se arată într-un comunicat de presă, remis miercuri Agerpres.

Prefectul a mai menţionat că investiţiile au fost absolut necesare şi s-au făcut din bani publici, prin urmare este firesc să fie „contabilizaţi şi verificaţi până la ultimul bănuţ”, iar în acest scop a fost deschis şi a colaborat cu echipa de control.

„Acestea au fost intervenţii necesare, deoarece reţeaua electrică devenise periculoasă, acoperişul avea scurgeri de apă, podeaua din birouri se prăbuşea, trebuia făcut ceva. Timp de luni de zile, împreună cu colegii mei, am lucrat într-un adevărat şantier pentru a îmbunătăţi condiţiile de lucru şi pentru a readuce clădirea din centrul oraşului la strălucirea de odinioară (…) Toate acestea s-au făcut din bani publici, care, bineînţeles, trebuie să fie contabilizaţi până la ultimul bănuţ. Autorităţile au dreptul, chiar obligaţia de a verifica dacă fiecare leu din banii contribuabililor este cheltuit în mod raţional şi în conformitate cu legea. Am colaborat cu echipa de control, le-am pus la dispoziţie toate documentele pe care le-au solicitat şi sunt convins că atât eu, cât şi colegii mei am respectat în totalitate toate regulile şi procedurile”, a mai spus prefectul Raduly Istvan.

În comunicat se mai menţionează că „autorităţile au colectat date şi în legătură cu retrocedarea unui imobil”, iar prefectul a confirmat că s-au căutat documente şi în propria sa locuinţă.