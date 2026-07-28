Activiști pro-Palestina condamnați pentru vandalizarea unui tablou de Picasso la Londra

Desfășurarea incidentului la National Gallery

Incidentul a avut loc pe 9 octombrie 2024. Jai Halai, un angajat al sistemului național de sănătate britanic (NHS) în vârstă de 25 de ani, și Monday-Malachi Rosenfeld, un student la științe politice de 23 de ani, au acoperit sticla de protecție a tabloului „Maternitate” („Motherhood”) aparținând lui Picasso. Peste operă a fost lipită fotografia unei mame din Gaza, imagine surprinsă de fotojurnalistul Ali Jadallah, notează The Telegraph.

Ulterior, cei doi membri ai grupului de acțiune „Youth Demand” au turnat vopsea roșie pe bază de apă pe podeaua de lemn a galeriei. În timp ce agenții de securitate încercau fără succes să îi îndepărteze de lângă operă, activiștii au scandat „Palestina Liberă” și au acuzat Marea Britanie de complicitate la genocid. Aceștia au cerut un embargou asupra vânzărilor de arme către Israel, susținând că o astfel de măsură este dorită de 87% din public.

Pagubele materiale și argumentele din instanță

Procesul, desfășurat la Southwark Crown Court, a scos la iveală detaliile financiare ale incidentului. Deși costul total al reparațiilor facturate de galerie s-a ridicat la 8.000 de lire sterline, curățarea propriu-zisă a vopselei a costat doar 271,59 lire.

Michael Willie, șeful departamentului de securitate și facilități de la National Gallery, a explicat juraților că vopseaua s-a infiltrat în granulația plintelor de marmură și în prize, necesitând înlocuirea completă a unor rosturi. Mai mult, patru muncitori au fost plătiți cu 120 de lire pe oră pentru a șlefui și refinisa complet podeaua de lemn, evitând astfel apariția unor pete inestetice și asigurând redeschiderea muzeului în condiții optime a doua zi dimineață.

Apărarea a contraatacat aceste costuri. Katie McFadden, avocata lui Halai, a susținut că lucrările ample de refacere a podelei au reprezentat mai degrabă o decizie „estetică” a instituției, luată doar pentru a menține aspectul luxos al galeriei.

Verdictul juraților și așteptarea sentinței

După mai bine de nouă ore de deliberări, juriul i-a găsit vinovați pe Halai și Rosenfeld de infracțiunea de distrugere (criminal damage). Judecătorul David Tomlinson a dispus eliberarea pe cauțiune a celor doi activiști, urmând ca sentința finală și eventualele pedepse să fie pronunțate la o dată care va fi stabilită în cursul lunii septembrie.

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