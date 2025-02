Adrian Mutu a pus la cale cu Pescobar. „Fiți pe fază”

Adrian Mutu și controversatul Paul Nicolau, cunoscut ca Pescobar, fac împreună o academie de fotbal.

„Dragilor, vi-l prezint pe Adrian Mutu și mă prezint pe mine, Pescobar Paul Nicolau. Și împreună am înființat Academia de Fotbal Adrian Mutu. Și în foarte curând o să vă explicăm mai multe, o să vă arătăm mai multe și baza noastră sportivă, care va fi baza copilașilor dumneavoastră și am făcut acest lucru ca să aducem către sport și să scoatem, cum să zicem, copiii noștri sunt plini de talent.

Trebuie, cu experiența lui Adrian și cu marketing-ul meu, să facem cea mai tare academie posibilă de fotbal pentru copilașii dumneavoastră, internațională să fie.

Este în centru, în inima Bucureștiului, adică foarte accesibil, foarte ușor de ajuns la noi. Așa că puteți, în următoarele zile, să vă înscrieți copilașii la Academia de Fotbal Adrian Mutu”, a spus Pescobar într-un clip video postat pe Instagram, în care apare alături de Adrian Mutu.

Ce a zis Mutu

„E doar începutul, abia aici am început de 2-3 zile. Fiți pe fază, că Paul vă va prezenta în următoarele zile, săptămâni, noua bază, care este under construction, se construiește, facem totul de la zero, tot ce înseamnă vestiare, teren și așa mai departe’, a spus Adrian Mutu pe internet.