Aer de Crăciun

În aceste zile cu vitrine încărcate de culoare și bogăție, scăldate în lumină, cu pomi împodobiți și bulevarde feerice (numai în noapte!), muzica stil „Happy Christmas” și promoțiile răsună de peste tot. Reclamele te urmăresc peste tot în goana neobosită după cumpărători și acoperă total povestea religioasă a Crăciunului.

Carnavalul comercial bate sărbătoarea tradițională și îngreunează, chiar face apăsătoare, clipele celor bolnavi sau însingurați. Totul a devenit o mult mai mare afacere menită să speculeze sentimentele semenilor. Moderatorii și reporterii din televiziuni și radiouri se schimonosesc mimînd bucuria și chinuindu-se să umfle atmosfera, încercînd să transforme cuvintele în clinchete, steluțe și artificii. Adeseori, sună a schimonoseală. De fapt, încearcă să scoată pîrleala audienței și să ne contamineze cu un optimism scos din burtă. Difuzează accidente și situații dramatice de pe alte meridiane, semn că nefericirea și nenorocul sunt undeva departe-departe, în vreme ce pe noi plouă cu bucurii și ne colindă Moșul cu sacii burdușiți de cadouri.

Aerul de sfîrșit de an este încărcat peste măsură de promisiuni și speranțe. Îmi sună fals, de import, contrafăcut cu mult cinism pentru a smulge omului o parte, dacă nu ultimii, bani din pungă.

Am avut un singur pom de Crăciun. Încă locuiam în basmul sărbătorii Nașterii Domnului cînd am fost trezit de o atingere a mamei. Ea spune că s-au auzit niște zgomote și ar trebui să vedem ce-i. După un uaaaau prelung, am rămas cu gura căscată pentru minute în șir. După care am început investigația. Nu să descopăr ce se afla în brad sau sub crenguțele încărcate cu vată și cu cîteva globulețe, ci drumul pe care El a venit și pe unde a plecat. Am găsit în fereastră un vîrf de crenguță și am dat fuga în curte ca să-i văd urmele și dacă nu cumva aș putea să-L mai zăresc cum urcă spre vîrful uliței.

Din toată forfota aceasta amețitoare de Crăciun, în fiecare an, îmi răsare în minte singurul meu brad din copilărie, plutind peste toate, luminos, curat și învăluit de miracolul copilăriei.