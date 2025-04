Alegerea pe Sprânceană a lui Ciolacu pentru Trump

„Am deschis o nouă abordare, aceea de a apela la diaspora românească. Diaspora românească este foarte influentă și foarte activă în mediul din Statele Unite – atât de business, cât și în mediul politic. Mai mult, diaspora românească întotdeauna a avut o înclinație cumva către Partidul Republican. Și mi s-a părut corect, prin prietenii pe care i-am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican de a spune despre România, de a face discuții despre România. Nu pe banii românilor. Noi nu avem pe legea lobby-ului (…)”, a mai spus acesta.

O discuție matinală

Marcel Ciolacu a declarat că a avut o discuție telefonică la ora 5 dimineața cu Dragoș Sprînceană, în contextul participării acestuia la evenimente din SUA, precum cele de la Mar-a-Lago. El a precizat că mandatul lui Sprînceană este de a reprezenta România spunând „adevărul despre țară”, într-un cadru oficial, cu un mandat clar din partea statului.

„Și, da, cu domnul Dragoș Sprînceană am avut această discuție telefonică, cred că pe la 5 dimineața, ca să ne potrivim cu orele. Și m-am gândit, dom’le, înțeleg că veți participa în perioada următoare – știți politica americană în care fac anumite întâlniri-party, dar cu ștaif, unde se strâng anumite sume pentru zona socială, pentru zona politică, unde români născuți în România sau în Statele Unite, cetățeni români, cu dublă cetățenie și americană și română, participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago, unde sunt foarte mulți români de fiecare dată. Și am avut această discuție. Au participat, cred că, Românii Patrioți (…) am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară (…). Mandatul, și din discuția mea și cu domnul Dragoș Sprînceană, a fost de a spune adevărul despre România”, a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu nu a dorit să ofere detalii despre al doilea emisar.