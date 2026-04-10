ALEGERI ÎN UNGARIA Un cercetător prevede sfârșitul politic al lui Kelemen Hunor

Cotidianul: Duminică au loc alegeri în Ungaria. Cum este percepută poziționarea lui Kelemen Hunor și câte voturi aduce acesta pentru Viktor Orban? Campania aceasta intensivă dusă de UDMR în favoarea lui Viktor Orban. Se explică faptul că UDMR îi rămâne fidel lui Viktor Orban până la capăt și nu vrea să schimbe macazul?

Attila Marton: Dacă ne uităm strict numeric la voturi, numărul de voturi care vine din România este exagerat în importanță.

Din votul maghiarilor din Transilvania rezultă cam un mandat, din cele 199 de mandate din Parlamentul Ungariei. Constituțional ar putea să fie un număr între 1 și 3, dar de obicei numărul de voturi nici pe departe nu este de ajuns pentru asta. Doar dacă ne gândim la faptul că, deși în România trăiesc 1.100.000 de etnici maghiari, numărul de voturi valabil exprimate este undeva între 180.000-220.000, este un număr foarte mic.

Deci am putea spune că o cincime dintre maghiarii din Transilvania participă la aceste alegeri și votează într-un fel sau altul. Deci numărul de voturi în sine nu este atât de important, cum am crede noi că este.

„Toată ideea asta în care România ar putea să piardă Transilvania este o fundătură logică. Orban vrea să construiască o națiune virtuală”

Attila Marton: Narațiunea construită de Viktor Orban în ultimii 16 ani e făcută în așa fel încât aceste voturi să conteze simbolic. Orban și-a dat relativ repede seama că nu se vor mai schimba granițele fizice ale țării. Deci toată ideea asta în care România ar putea să piardă Transilvania este o fundătură logică din multe puncte de vedere și îmi pare rău când o văd în presa din România.

Dar, de fapt, Orban și-a propus să construiască o națiune virtuală în care toți maghiarii aparțin cumva de acest stat. Pot să voteze, au dublă cetățenie, sunt conectați într-un mod direct prin diferite programe de microfinanțare cu statul ungar. Și această națiune virtuală este foarte importantă pentru că ăsta a fost unul dintre elementele definitorii ale lui Orban în toată cariera lui politică din ultimii 16 ani.

„La jocuri de fotbal sau la partide de vânătoare se discută câte o finanțare de stadion, câte o construcție de hotel de lux și astfel de investiții”

Attila Marton: Și din punctul ăsta de vedere, loialitatea UDMR-ului față de Orban se încadrează perfect în această construcție ideologică. UDMR este într-o competiție internă și facțiunile interne din UDMR sunt într-o competiție de loialitate față de regimul Orban pentru că, până la urmă, o cantitate extrem de mare de fonduri pe care ele le pot folosi în a construi avantaje electorale vin din partea Ungariei.

Și aceste fonduri pot să vină într-un mod total netransparent. La jocuri de fotbal sau la partide de vânătoare se discută câte o finanțare de stadion, câte o construcție de hotel de lux și astfel de investiții.

„Șanse foarte bune ca acest nou eșec strategic a lui Hunor Kelemen să-i aducă sfârșitul în politica mare”

Attila Marton: Deci, din punctul ăsta de vedere, UDMR este într-o situație în care trebuie să facă campanie Fidesz-ului. Mi se pare strategic o decizie extrem de proastă pentru că, efectiv, reprezentanții comunității maghiare discută doar cu un singur actor și asta vulnerabilizează comunitatea în sine, nu doar pe ei. Și eu văd șanse foarte bune ca acest nou eșec strategic a lui Hunor Kelemen să-i aducă sfârșitul în politica mare.

Cu toate astea, chiar și oameni apropiați de UDMR, consilieri locali, au declarat deja public, într-un greșeală de comunicare, cred eu, că deja se discută cu Tisza, deja se pregătesc în subteran înțelegerile clădirii acestei relații, în așa fel încât să fie pregătiți și ei pentru o schimbare de regim.

„Sunt destul de pragmatici cei de la UDMR ca să treacă aceste hopuri”

O să fie probabil o perioadă de interregnum în această relație, perioada în care UDMR nu o să fie privit ca un partener de încredere, potrivit pentru discuții între guvernul ungar și comunitatea maghiară din Transilvania. Dar sunt destul de pragmatici cei de la UDMR ca să treacă aceste hopuri, din păcate. Pentru că faptul că s-au pliat în totalitate regimului Fidesz a dus la situația în care ei au construit în Transilvania un regim de autocrație etnică foarte similar până la urmă cu ceea ce a făcut guvernul Orbán în Ungaria.

Attila Marton este cercetător al Universității din Debrețin și cadru didactic asociat Universității Sapientia din Cluj Napoca. Este membru fondator al Mișcării pentru Transilvania Egalitară, o rețea civică de experți și activiști care lucrează pentru democratizarea sistemului instituțional al minorității maghiare din România, crearea unui spațiu public liber și asigurarea participării egale a grupurilor subordonate din comunități.