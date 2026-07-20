Alertă energetică: Seceta ne testează limitele. Ce se întâmplă cu preţurile şi facturile?

”Nu suntem în pragul unei pene generalizate de curent (blackout), dacă ştim să gestionăm resursele. Însă, interzicerea surselor controlabile (gaz/cărbune) fără alternative tehnice reale este un risc major”.

Liliana Vornicu
Alertă energetică: Seceta ne testează limitele. Ce se întâmplă cu preţurile şi facturile?

”Nu suntem în pragul unei pene generalizate de curent (blackout), dacă ştim să gestionăm resursele. Însă, interzicerea surselor controlabile (gaz/cărbune) fără alternative tehnice reale este un risc major”.

Dunărea și râurile interioare sunt la minime istorice. Într-un sistem energetic care încă se bazează pe apă și nuclear pentru stabilitate, seceta prelungită nu este doar o problemă de mediu, ci o amenințare directă la adresa portofelului tău, conform unui comunicat de presă remis redacţiei de Asociaţia Energiei Inteligente (AEI)

Sumarul situației: „Triunghiul Vulnerabilității”

Astăzi, echilibrul sistemului nostru stă în trei piloni:

  1. Hidro: Principala sursă de producție acum.
  2. Nuclear: Producție constantă (Cernavodă).
  3. Termie (Gaz/Cărbune): Rezerva de avarie necesară când soarele nu bate și vântul stă.

Ce se întâmplă dacă seceta persistă 30 de zile?

 

Adevăruri incomode despre energia României

1.Energia verde este variabilă, nu constantă. Soarele şi vântul acoperă 45% din consum la prânz, dar seara/noaptea, când avem nevoie de lumină şi AC, importăm masiv sau depindem de resursele clasice.

2.Cernavodă sub lupă. În 2003, nivelul scăzut al Dunării a oprit unitatea 1. Astăzi, deşi sistemul a fost modernizat, 30 de zile de secetă continuă pot forţa oprirea preventivă a unei unităţi. Asta ar însemna pierderea a 12% din consumul naţional.

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3.Cine plăteşte? Preţul pe piaţa angro nu se traduce automat în factura ta mâine, datorită plafonării. Dar, pe termen mediu, orice şoc de preţ pe piaţa liberă pune o presiune imensă pe furnizori şi, inevitabil, pe bugetul de stat şi consumator.

• „So what?” – Ce trebuie să reţii

Nu suntem în pragul unei pene generalizate de curent (blackout), dacă ştim să gestionăm resursele. Însă, interzicerea surselor controlabile (gaz/cărbune) fără alternative tehnice reale este un risc major.

Securitatea energetică nu se face prin interdicţii, ci prin ECHILIBRU. Avem nevoie de un mix care să nu „moară” când scade debitul Dunării sau când apune soarele.

„Seceta severă suprapusă cu o eventuală oprire nucleară ne-ar face extrem de vulnerabili, obligându-ne să cumpărăm energie la preţuri de criză din import. Aici intervine responsabilitatea decidenţilor: avem nevoie de capacităţi de rezervă, nu doar de idealuri verzi.”

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2 comentarii

  2. ce-ati facut dragilor ecologisti? ati golit milioane de mc de apa care ar fi creat un microclimat in zona, deci ar fi atras norii/ploaia si ar fi umplut ”vaile cu apa alt micro climat…va place schimbarea climatica plin lipsa CO2 prin impigerea de la 0,03% la 0,02% in aer care va duce la extinctia vietii intai plantele si apoi ecosistemele…vreti rosii? pai au nevoie de CO2+Apa, soare si minerale din sol care sa se combine cu CO2 pt a crea proteine, zaharuri si grasimi…fara CO2 plantele nu exista si implicit nu genereaza O3=ozon

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