Alexandru Dimitriu (USR): „Pesedistul Marinescu iese s-o apere pe Lia”

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, susține, într-o postare pe Facebook, faptul că fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, încearcă să minimalizeze efectul deciziei Înaltei Curți a CJUE privind prescripția, pe care o numește o „înfrângere istorică”.
<Ce vrea, de fapt, Marinescu? Să ne convingă că înfrângerea istorică a Înaltei Curți la CJUE nu e ce pare. Că „vădit incompatibil cu dreptul Uniunii” înseamnă, de fapt, „interpretări care pot diferi”.>, se arată în postarea lui Alexandru Dimitriu.
Dimitriu, susține că ieșirea lui Radu Marinescu pe această temă are rolul de a „o apăra pe Lia” (Lia Savonea, președinta ÎCCJ – n.red).
„Pesedistul Marinescu iese s-o apere pe Lia. PSD i-a trimis lui Savonea avocat din oficiu, doar că – prost moment, prost dosar!”, susține Alexandru Dimitriu.
Alexandru Dimitriu: Există vinovați cu nume și sediu în privința decizie CJUE
Totodată, Dimitriu susține că „insecuritatea pe care Marinescu o deplânge duios are coautor cu nume și sediu” și că nu e vorba de un context generat de instabilitatea politică, așa cum a afirmat fostul ministru al Justiției.
<Că nimeni nu e vinovat, contextul a fost de vină, iar soluția e – surpriză – să înceteze „instabilitatea politică”.
Problema domnului fost ministru e că motivarea Marii Camere i-a respins deja, punct cu punct, toată pledoaria. Zice că prescripția e „dintotdeauna” drept substanțial, acoperită de lex mitior? Marea Cameră răspunde: din perspectiva jurisprudenței CEDO — chiar cea invocată de el — normele de prescripție sunt procesuale, iar standardul din Decizia 67/2022 nu pune în aplicare garanțiile Cartei. Paragraful 134.
Zice că deciziile din 2024 sunt „interpretări jurisdicționale” legitime? Marea Cameră răspunde, la paragraful 234: ÎCCJ și-a încălcat obligațiile din Tratat și a instaurat insecuritate juridică, refuzând să întrebe Luxemburgul înainte de a ordona sfidarea lui. Insecuritatea pe care Marinescu o deplânge duios are coautor cu nume și sediu.>
Alexandru Dimitriu mai susține că, deși „dispozitivul vizează fraudele contra banilor europeni”, așa cum afirmase Radu Marinescu, <motivarea demolează raționamentul deciziilor din 2024 în întregime: CEDO interpretată greșit, lex tertia construită pe premisă falsă, dialogul obligatoriu cu CJUE refuzat.>. Or, acest lucru, explică Dimitriu, însemnă că toate argumentele ÎCCJ privint prescripția au fost demontate, nu doar pe cele privint fraudele cu bani europeni.
<Zice că e „doar un regim derogatoriu pentru fraudele UE”? Da, dispozitivul vizează fraudele contra banilor europeni. Doar că motivarea demolează raționamentul deciziilor din 2024 în întregime: CEDO interpretată greșit, lex tertia construită pe premisă falsă, dialogul obligatoriu cu CJUE refuzat. Când ți-au picat toate argumentele, nu te salvează că ai pierdut „doar” pe terenul pe care s-a jucat meciul.
Și o întrebare simplă: unde era domnul Marinescu când mașinăria funcționa și dosarele se închideau pe bandă? La Ministerul Justiției. Cel care trebuia să apere interesul României ne explică azi de ce derapajul n-a existat.
„Știința dreptului nu este tărâmul taberelor ideologice”, ne dăscălește el. Corect. De-aia nu i-am răspuns cu ideologie, ci cu paragrafe. Marea Cameră nu e o tabără — e instanța al cărei cuvânt e obligatoriu inclusiv pentru foștii miniștri care ar prefera să nu-l citească.>
Ce spusese Radu Marinescu
Radu Marinescu susținea, sâmbătă, tot printr-o postare pe Facebook că este necesară adoptarea unei legislații mai atent concepute și mai stabile.
Potrivit acestuia, prescripția este, în dreptul penal românesc, o instituție de drept substanțial. Normele din această categorie intră sub incidența principiului aplicării legii penale mai favorabile.
De asemenea, Marinescu a vorbit despre necesitatea eficientizării activității judiciare, atât în ceea ce privește urmărirea penală, cât și judecarea cauzelor.
Printre măsurile pe care le consideră necesare se numără stabilitatea resurselor umane, specializarea, accelerarea digitalizării, îmbunătățirea infrastructurii și alocarea resurselor necesare sistemului judiciar.
„Trăim într-un paradox, în care cerem perfecțiune judiciară și capete tăiate, dar reducem sau blocăm alocarea de resurse, ne războim cu magistratura pentru drepturi pe care statul român le-a acordat anterior”, a afirmat Marinescu.
„Suntem acum în zodia vorbelor despre justiție, un subiect instrumentalizat politic conjunctural. E cazul să trecem la zodia faptelor”, a adăugat acesta.
În opinia sa, primul pas pe care politicienii îl pot face este să pună capăt actualei instabilități politice pentru ca reformele să poată fi realizate.
13 comentarii
bună!
” ne războim cu magistratura pentru drepturi pe care statul român le-a acordat anterior”, a afirmat Marinescu.
Magistrații generic,si-au scris legi cum au vrut ( de ex legea 303/2022) cu avantaje si privilegii unice in Europa, si coruptii din PARLAMENT le-au votat la patru maini caci asa a fost ordinul
PENSIONAREA MAGISTRATILOR IN EUROPA;
🇩🇪 Germania 65–67 ani 67 ani
🇪🇸 Spania 65 ani (dacă au min. 15 ani vechime) 70 ani (obligatoriu)
🇮🇹 Italia 65 ani (de regulă) 70 ani
🇫🇷 Franța 62–65 ani (în funcție de funcție și reforme) până la 67–70 ani
🇪🇪 Estonia 65 ani 68 ani
🇵🇱 Polonia 65 ani (bărbați/femei, după reformă) 70 ani
🇬🇧 UK 65 ani (standard) 75 ani
STAT MAFIOT ! STATE EȘUAT!
Bre , justițiar userist …. , vitrina te trădează ! Ură viscerală ! De atît dispuneți . Vedeți că SUA e foarte deranjată de justiția voatră , pe care o ,, aranjați ,, în stradă cu onegheurile și cu Marian Ceaușescu . Și , asta , nu e foarte puțin .
Dimitriule,de unde ai aparut/Spune cu ce te-ai ocupat inainte sa te bagi ibn seama.
Lia si psd sunt totuna. Rodentzii din psd au sarit sa isi apere protectoarea lor in justitie, fara de care ar manca multi anisori firimituri pe la puscarie.
Mare chestie, trebuia să vină UE să ne spună ceea ce stie orice român.
Mai avem puțin și dezincriminam corupția.
Ce rost are să mai pierdem vremea și să cheltuim bani când toate procesele se termină prin prescriere.
Atentie Dumitriule, te astepta o plangere penala. A descoperit un pe s e d ca in clasa a cincea ai furat mingea de fotbal, chiar fosta diriginte, acum directoare de scoala pusa de pe s e d este martora acuzatoare.Pana sa va dumiriti va incepe o campanie de defaimare, la porumbei, cotofene si raspopiti, te vor judeca la tv si te vor condamna tot la tv.
Cotidianul USR iese sa apere orice userist atacat.
Ce e aia USR? Uniunea Saltimbancilor Romanesti?
Nazistii usr la Doftana sau Jilava !!!
Urmariti-i si aruncati-i in ocna !!!
te cauta politia sau salvarea pe acasa, ce motiv o sa invoci?
Ori esti odrasla unuia ce striga IMGB face ordine?
Cate secole va mai trebuie ca sa intelegeti ca fiecare om are dreptul sa gandeasca liber?
Fiecare e liber sa gândească liber cu exceptia legionarilor putinisti desemnați de USR legionari putinisti.
Pup dulce libertatea de gândire userista!
Mai degraba, in ultima vreme Lia cere ajutor de aparare fața de razbunarea victimelor pradalnicelor golance din justitie, nu plagiatorul.
Javrele latra la umbra. Toti judecatorii trebuiesc inlocuiti cu altii din alte tari, cum au facut bulgarii. Altfel niciodata nu vom avea justitie care sa apere cetatenii de jaf, de impostura, de hotii. I se spune ministerul public, dar el este ministerul jafului legalizat.