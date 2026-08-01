Alexandru Nazare, după decizia Fitch: Stabilitatea politică rămâne decisivă, urmează noi evaluări

România a răsuflat ușurată după evaluarea Fitch, a câștigat o bătălie de etapă, dar Alexandru Nazare atrage atenția că instabilitatea politică poate înrăutăți lucrurile și riscurile încă există.

Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”. Perspectiva rămâne negativă, dar România se menține totuși în categoria statelor recomandate investițiilor.

Ce a luat Fitch în calcul și ce spune Alexandru Nazare

Evaluarea cât de cât favorabilă României este bazată pe mai multe considerente luate în calcul de Fitch:

apartenența României la Uniunea Europeană,

accesul la fluxuri de capital și finanțare externă,

nivelul PIB-ului și al indicatorilor de guvernanță.

Agenția evidențiază îmbunătățirea execuției bugetare. Ceea ce determină Fitch să estimeze pentru 2026 un deficit de 5,9% din PIB, sub ținta de 6% stabilită de Guvern.

„Menținerea României în categoria recomandată investițiilor este un rezultat important, într-un moment în care fiecare decizie politică și bugetară este urmărită atent de piețe și de agențiile de rating.

Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că ajustarea produce rezultate: deficitul cash s-a redus la 2% din PIB în primul semestru. Iar Fitch estimează pentru 2026 un deficit de 5,9%, sub ținta Guvernului.

Perspectiva negativă ne arată că stabilitatea politică, continuarea reformelor și respectarea traiectoriei fiscal-bugetare rămân criterii importante”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, imediat după anunțul Fitch, care a venit la miezul nopții.

MF: Execuția bugetară pe primele luni a contat. Nazare, despre Fitch: Evidențiază creșterea veniturilor și menținerea sub control a cheltuielilor

În comunicatul transmis de Ministerul Finanțelor se arată că „rezultatele execuției bugetare au contribuit decisiv la menținerea ratingului investițional”. Astfel, ministerul accentuează prognoza optimistă a agenției de rating privind deficitul.

„Agenția estimează că deficitul administrației publice se va reduce la 5,9% din PIB în 2026, sub ținta de 6% asumată de Guvern și în scădere semnificativă față de nivelul de 9,3% înregistrat în 2024.”

Datele macroeconomice din primul semestru al anului 2026 au stat la baza deciziei, spun reprezentanții de la Finanțe. Deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei. Înseamnă 2% din PIB-ul estimat pentru acest an. Comparativ, în aceeași perioadă din 2025, deficitul era de 70 de miliarde de lei.

„Fitch evidențiază creșterea veniturilor și menținerea sub control a cheltuielilor, în contextul măsurilor adoptate pentru limitarea costurilor cu salariile și beneficiile sociale. Raportul subliniază, de asemenea, rolul fondurilor europene în susținerea investițiilor și în reducerea necesarului de finanțare externă de pe piețe în 2026.

Resursele din politica de coeziune, PNRR și mecanismul european SAFE contribuie la diversificarea surselor de finanțare și la menținerea unui nivel ridicat al investițiilor în perioada de ajustare fiscală”, scrie în comunicatul MF.

Stabilitatea politică, elementul cheie în următoarele evaluări

Stabilitatea politică și continuitatea deciziilor rămân decisive, transmit Finanțele. Instabilitatea politică este una dintre problemele care duc la menținerea unui rating negativ, chiar dacă România a scăpat de junk.

„Menținerea perspectivei negative reflectă riscurile generate de nivelul încă ridicat al deficitului, creșterea datoriei publice, dezechilibrul contului curent și incertitudinea politică.

Fitch semnalează că prelungirea blocajelor politice ar putea diminua capacitatea de implementare a reformelor și vizibilitatea asupra strategiei fiscal-bugetare după anul 2026.”

Alexandru Nazare, mesaj către partide

Ministrul Finanțelor a transmis un mesaj către liderii partidelor politice.

„Mă bazez pe responsabilitatea tuturor forțelor politice și a instituțiilor statului pentru a evita blocajele și inițiativele fără acoperire care ar putea compromite efortul făcut până în prezent. Prioritatea noastră este să protejăm ratingul României, să reducem costurile de finanțare și să construim premisele revenirii perspectivei la stabilă.”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Agenția Fitch și-a exprimat în raport mai multe îngrijorări, subliniază reprezentanții Ministerului de Finanțe. A indicat drept principal risc pentru rating „imposibilitatea continuării măsurilor de consolidare și a stabilizării datoriei publice, inclusiv în situația unui blocaj politic prelungit”.

În același timp, a dat speranțe României că, dacă face „progrese constante în reducerea deficitului și crește încrederea că datoria publică va fi stabilizată”, ar putea beneficia de revizuirea perspectivei de la negativă la stabilă.

Menținerea calificativului în categoria recomandată investițiilor era esențială. Ea contribuie la păstrarea accesului României la piețele financiare și la susținerea încrederii în perspectivele economice ale țării.

Avertismentul lui Nazare, pe Facebook, după raportul Fitch

Pe Facebook, ministrul Nazare a transmis un avertisment totuși.

„România rămâne în categoria recomandată investițiilor – un nou test trecut la limită. România rămâne atent monitorizată de agențiile de rating – orice derapaj poate veni cu sancțiuni severe în perioada următoare.”

Ministrul susține că instabilitatea politică e cel mai mare dușman în calea revenirii economiei. Situația politică este „elementul cel mai sensibil, aflat în atenția piețelor internaționale. Agențiile evaluează stabilitatea, capacitatea de formare a unui guvern funcțional și continuitatea politicilor fiscal-bugetare drept garanție de seriozitate a României.

Fitch avertizează direct în raportul publicat azi că un blocaj politic prelungit poate împiedica aplicarea măsurilor, poate întârzia reformele din PNRR și poate pune ratingul sub presiune.”

Soluțiile lui Nazare, după evaluarea Fitch: O majoritate funcțională, continuitatea reformelor

De aceea, România trebuie să transmită un semnal credibil de stabilitate politică, mai spune Alexandru Nazare. „O majoritate funcțională, continuitatea reformelor, respectarea traiectoriei de reducere a deficitului și oprirea inițiativelor cu impact bugetar pentru care nu există surse reale de finanțare. Este o condiție pentru protejarea costurilor de finanțare, a investițiilor și a economiei României.”

Ministrul Finanțelor anunță că urmează un nou test pentru România, evaluarea Moody’s. În precedenta evaluare, agenția a menținut ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă.

„Și Moody’s urmărește riguros, în mod explicit, efectele instabilității politice asupra finanțelor publice, instituțiilor și capacității de guvernare.

Rezultatul Fitch ne oferă timp, nu confort. Trebuie să demonstrăm foarte rapid că România poate avea coerență în decizii și capacitatea de a continua corecția fiscală şi reformele începute”, concluzionează Nazare.