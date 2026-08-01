Alpinistul Nirmal Purja a murit într-o avalanșă pe Broad Peak

Alpinistul Nirmal Purja a murit într-o avalanșă produsă pe Broad Peak, în Pakistan. El conducea o expediție formată din zece persoane. Elite Exped, compania al cărei coproprietar era, a anunțat că și alți membri ai echipei și-au pierdut viața.

„Cu imensă tristețe confirmăm că Nirmal Purja și-a pierdut tragic viața în urma avalanșei de pe Broad Peak. De asemenea, am primit confirmarea că, din păcate, alți membri ai expediției nu au supraviețuit”, a transmis Elite Exped pe Instagram.

„Astăzi, îl jelim nu doar pe Nims, ci pe fiecare viață pierdută în această tragedie, inclusiv pe partenerii și ghizii săi de alpinism de încredere, Pur Bahadur Gurung (Yukta) și Nima Sherpa. Cele mai profunde gânduri, rugăciuni și condoleanțe se îndreaptă către familiile, prietenii și cei dragi”, se arată în mesaj.

Elite Exped le-a mulțumit echipelor de căutare și salvare. Compania a anunțat că nu va oferi alte detalii în afara celor confirmate de autorități.

„Nims și toți cei care și-au pierdut viața, nu veți fi niciodată uitați. Spiritul, scopul și moștenirea voastră vor continua să inspire generațiile viitoare”, a mai transmis compania.

Nirmal Purja conducea o echipă de zece alpiniști când avalanșa a lovit. După incident, legătura cu membrii expediției a fost pierdută. Sâmbătă dimineață, salvatorii pakistanezi au anunțat că au găsit trei cadavre. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile nepaleze, șase alpiniști nepalezi și patru străini au murit în tragedie.

Recordurile stabilite lui Purja

Nirmal Purja a crescut într-un sat din sudul Nepalului, departe de marile masive muntoase. A servit în trupele Gurkha ale Armatei Britanice, apoi într-o unitate de elită a Marinei Regale. Ulterior, a devenit alpinist și ghid profesionist. În 2019, a urcat toate cele 14 vârfuri care depășesc 8.000 de metri. A încheiat proiectul în șase luni și șase zile. În 2021, Purja și alți nouă alpiniști nepalezi au realizat prima ascensiune de iarnă pe K2.

Înaintea expediției de pe Broad Peak, el anunțase că urmărește un nou record. Voia să devină primul om care urcă de două ori toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri, fără oxigen suplimentar.

„Broad Peak, nu cer nimic mai mult decât o trecere sigură pe drumul în sus și în jos. Nu iau niciun munte de bun. Niciunul. De îndată ce părăsesc tabăra de bază, dau 100%. Așa a fost întotdeauna. Și așa va fi mereu”, scrisese Purja pe X.

Broad Peak este al 12-lea cel mai înalt munte din lume. Vârful este considerat unul dintre cele mai dificile dintre cele care depășesc 8.000 de metri. Prima ascensiune a fost realizată în 1957 de o echipă austriacă.

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