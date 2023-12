Amalia Năstase, gata cu dietele! ”Nu am control, dar nici nu pot…”

Amalia Năstase a renunțat la diete. Într-un interviu pentru Star Matinal fosta soție a lui Ilie Năstase a explicat de ce a luat această decizie, potrivit .

Adevărul este că timpul joacă un rol foarte important. I-a fost mai ușor în pandemie, spune, însă acum are agenda plină. Soluția?

A renunțat la dietele clasice în favoarea regimului de tip fasting.

La greutatea dorită a ajuns însă cu ajutorul unui regim alimentar care i-a permis să scape de 30 de kilograme. S-a luptat ani întregi cu kilogramele în plus, dar dieta oloproteică i-a fost de mare ajutor. Despre dietă spunea că este ca un post și că dă rezultate.

Acum însă recunoaște că nu se mai ține de diete, ”după cum se vede”.

„Nu prea țin în momentul ăsta o dietă, după cum se vede. Mă rog, țin un fel de fasting, dar când ai foarte multe proiecte și muncești foarte mult, cam uiți de diete.

Le-am ținut în timpul pandemiei, de stăteam acasă! Acum nu prea am timp să mă fandosesc și cu diete! O să am timp și de diete, dar când o să termin munca. Eu, din păcate, când sunt stresată și când am multă muncă, cam scap în ele așa”, a mărturisit fosta soție a lui Ilie Năstase.

„Nu am controlul ăla de sine” „Da, clar! Când ești în cel mai mare stres posibil te oprești într-o ciocolată. Nu am controlul ăla de sine în care să zic: „Nu, acum mă duc și mănânc doi morcovi!”, dar când faci multe lucruri mișto și care te împlinesc, devine puțin secundar”, a mai adăugat ea. Vedeta a recunoscut că își dorește să arate ca la 20 de ani „Și mie mi-ar plăcea să arăt ca la 20 de ani, aveam 53 de kilograme atunci, dar nici nu-mi petrec toată ziua gândindu-mă că nu mai sunt ca atunci, pentru că am făcut multe lucruri de atunci care mă împlinesc. Trebuie să și slăbesc, că nu pot să rămân așa!”, a spus aceasta.