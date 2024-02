Ambasadorul României la Moscova, trimis să depună flori

Ambasadorul României la Moscova Cristian Istrate a depus flori la Piatra Solovetsky, un monument al victimelor represiunii politice, în memoria opozantului rus Alexei Navalnîi, la îndemnul MAE. Un gest similar au făcut anterior și alți ambasadori străini.

Trupul lui Aleksei Navalnîi va fi predat familiei sale doar după o examinare care va dura cel puţin 14 zile, au declarat apropiaţii acestuia, citând ceea ce au aflat de la anchetatorii ruşi, în timp ce soţia sa, Iulia, a anunţat că, deşi are inima frântă, va continua lupta împotriva regimului Putin, deşi apelul ei nu a fost difuzat în presa controlată de stat în Rusia, au relatat AFP şi Reuters.

Upon Romanian MFA’s instructions, 🇷🇴Ambasador to Moscow laid flowers at the #Solovetsky Stone, to mourn the unexpected & shocking death of Alexey @navalny. Our thoughts are with his family and with all the people in RU longing for democracy, freedom and dignity. @yulia_navalnaya pic.twitter.com/0SRcBe5IRh

— MFA Romania (@MAERomania) February 20, 2024