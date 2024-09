Amendă de la CNA pentru Insula Iubirii. Consiliul Național al Audiovizualului a amendat Antena 1 pentru un episod din Insula Iubirii, în care unul dintre concurenți a recunoscut că a aruncat pe geam cei doi pisoi ai iubitei sale. CNA a primit 79 de reclamații de la telespectatori după relatarea acestui incident în emisiune.

„A fost cu intenţie. Eu i-am speriat, ei au căzut. Îi ştiam că sunt foarte sperioşi şi am profitat de chestia asta, i-am speriat. Ei au căzut de la balcon, unul a rămas acolo, unul a plecat. După aceea, i-am…. mi-a părut rău, pentru că ea a suferit foarte mult. I-am căutat, adică, l-am căutat pe motan şi l-am găsit în cele din urmă şi i l-am returnat. Adică, ce am… am considerat că am văzut, că am greşit…”, a povestit concurentul Robert Braia.

În urma analizării reclamaţiilor CNA şi a decis ca Antena 1 să fie amendată cu 10.000 de lei pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia minorilor, în condițiile în care nu există, în prezent, în legislaţia audiovizuală un articol de lege ce vizează actele de cruzime asupra animalelor.