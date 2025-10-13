Amestecul lui Trump din Parlamentul israelian. ”Am o idee, domnule preşedinte…”

Într-un discurs în Parlamentul israelian (Knesset), preşedintele american Donald Trump i-a cerut în mod surprinzător preşedintelui israelian să-l graţieze pe premierul Benjamin Netanyahu, acuzat de corupţie, relatează The Associated Press şi AFP.
”Am o idee, domnule preşedinte (Isaac Herzog), de ce să nu-l graţiaţi? Acest pasaj nu era prevăzut în discurs (…). Dar îmi place acest domn”, a declarat în glumă, în discursul său, Donald Trump.
”Chiar dacă ne place sau nu, acesta a fost unul dintre cei mai mari preşedinţi pe timp de rzboi. Iar trabucurile şi şampania, cui naiba îi pasă de asat?”, a declarat şeful statului american în Parlamentul israelian.
”Eşti un om foarte popular”, a declarat Donald trump adresându-se premierului israelian Benjamin Netanyahu.
”Ştii de ce? Pentru că ştii cum să câştigi”, a adăugat Trump.
Benjamin Netanyahu a devenit primul şef de Guvern din istoria Israelului inculpat – în timpul mandatului – de fraudă, încălcarea încrederii şi acceptare de mită în trei dosare, după ani de anchetă, în urma cărora a fost acuzat de faptul că a făcut favoruri unor susţinători politici bogaţi.
