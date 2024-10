Ana Bogdan a snopit-o pe rusoaică!

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 267.080 de dolari, după ce a învins-o, marţi, cateogoric pe rusoaica Veronika Kudermetova, cu 6-2, 6-2.

Ana Bogdan (111 WTA), venită din calificări, a avut nevoie de doar o oră şi 17 minute de joc pentru a obţine victoria.

Românca o conduce acum pe Kudermetova (63 WTA) cu 4-1.

Ana Bogdan şi-a asigurat un cec de 4.040 de dolari şi 48 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe cehoaica Marie Bouzkova (26 ani, 43 WTA).

Playing in Japan for the 1st time since her juniors days, Ana seems in great form. Playing great in qualifying carried over today as she got the impressive win today in R1 in Osaka. Ana Bogdan defeated Veronika Kudermetova 6-2, 6-2. pic.twitter.com/uEOgyCSki2

— Romanian Tennis (@WTARomania) October 15, 2024