Ana Wagner a cucerit Milano Fashion & Jewels cu bijuterii românești

Colectia Journey in the Mirror a Anei Wagner*, artistă și bijutier apreciat din România, a fost prezentă la târgul de bijuterie de Milano Fashion & Jewels, unde a cucerit publicul cu originalitatea creațiilor sale, potrivit unui comunicat transmis presei.

Ana Wagner a fost onorată cu prestigiosul Milano Fashion and Jewels Award la târgul AUTOR 2024.

„Prezența ei în Zona de Bijuterii Contemporane din cadrul târgului de la Milano i-a consolidat statutul de designer apreciat international. Această zonă, renumită pentru prezentarea de bijuterii inovatoare și de ultimă oră, este recunoscută ca un centru în creștere pentru talentele europene, unde creațiile unice ale Anei s-au remarcat prin profunzimea artistică și măiestria lor.

Munca ei nu numai că reprezintă vârful designului contemporan, ci și unește granițele culturale, câștigându-i un loc remarcabil pe scena internațională. Milano Fashion & Jewels s-a desfășurat în perioada 14-17 septembrie 2024, iar Ana Wagner a fost prezentă cu succes în acest loc de întâlnire al stilului, designului și cercetării, care a reunit propuneri originale ale artiștilor din întreaga lume.

În capitala mondială a modei, acest eveniment exclusiv dedicat accesoriilor, îmbrăcămintei și bijuteriilor este platforma ideală pentru creatorii de renume internațional, precum și pentru tinerele talente, pentru a-și prezenta viziunea unică. Pe lângă faptul că Ana Wagner a expus într-un spațiu prestigios, talentul și creațiile ei au primit atenția meritată, ajungând la un public global larg și divers de cunoscători de bijuterii contemporane.

Participarea Anei Wagner la acest eveniment evidențiază nu numai excelența artistică a colecției sale, ci și potențialul ei de a influența și inspira piața internațională de bijuterii”, se mai arată în comunicatul citat.

Piața mondială de bijuterii – o piață în continuă expansiune

În prezent, potrivit statisticilor la nivel mondial, vânzările de bijuterii sunt în creștere, iar brandurile investesc în experiențe de cumpărare personalizate pentru a fideliza clienții.

Totul se petrece într-un context interesant: în timp ce analiștii prevăd un viitor financiar sumbru, randamentul investițiilor în bijuterii a depășit randamentul acțiunilor și al investițiilor imobiliare. Aceasta și explică faptul că Milano Fashion & Jewels 2024 a avut multe branduri participante – dintre care 48% din străinătate, care au făcut tranzacții de sute de mii de euro. Tema din acest an, „inteligența artizanală” a subliniat valoarea de neînlocuit a îndemânării manuale și a geniului creativ într-o eră a progresului tehnologic rapid.

Milano Fashio & Jewels s-a confirmat așadar, ca o oportunitate de neratat pentru buticuri, magazine de accesorii de modă, producători și bijutieri, care înțeleg nevoile pieței și se inspiră din ultimele tendințe. Având în vedere și evenimentele comune, numărul mărcilor prezente a ajuns la aproximativ 3.000, oferind o panoramă completă și stimulativă pentru cei care activează în domeniul de bijuterie contemporană Astfel, s-a creat un mediu sinergic, în care s-au dezvoltat afaceri și s-au putut descoperi cele mai recente tendinte. Scopul comun fiind „faceți lucruri grozave”, dar și „faceți bani”!.

Colecția The Journey in The Mirror – îndrăzneață, vizionară și perfect purtabilă

Colecția Anei Wagner, intitulată The Journey in The Mirror, s-a aliniat perfect cu tema Milano Fashion & Jewels, aducând în lumina reflectoarelor o fuziune unică de formă și funcție, între oglindă și porțelan decorat manual cu aur și platină. Aceste piese transcendentale nu sunt simple reflecții, ci adevărate opere de artă care captează privirea și imaginația.

Colecția combină armonios forma, funcția, materialele și purtabilitatea. Reprezintă o expresie a rafinamentului, care reflectă și conceptele contemporane de modă. Tocmai această abordare îndrăzneață, vizionară și perfect purtabilă s-a aliniat perfect cu spiritul evenimentului Milano Fashion & Jewels,

Cu această colecție, Ana Wagner a evidențiat faptul că oglinzile pot deveni ferestre către lumi paradisiace, lumini strălucitoare care se dezvăluie în ochii celor care le privesc. Această magie vizuală și conceptuală a rezonat perfect cu spiritul milanez, în deplină concordanță cu modul în care artista rezonează cu spiritul din România.

*Ana Wagner este creatoare a mărcii de porțelanuri manufacturate Wagner Arte, ambasador al artei porțelanului peste hotare la Vista Alegre – Portugalia, Homo Faber – Elveția și la marile tîrguri internaționale de design și fashion.

Este Absolventă a Academiei de Arte Frumoase din Bucuresti și unul dintre artistii plastici care au marcat, in ultimii ani, arta portelanulului pictat din România.

„Îmi place să privesc și să trăiesc viața ca pe o călătorie spre un tărîm al iubirii pure și al copilăriei regăsite, printr-un joc al întîmplărilor care-ți oferă întîlniri cu oameni cu care rezonezi și în care te poți oglindi, cu detalii pe care ai șansa să le prețuiești, interiorizezi și valorifici creator mai apoi”.