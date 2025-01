Anchetă după moartea unui bebeluș. Spitalul nu are neonatolog

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru moarte suspectă în cazul decesului unui nou-născut la Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti, a informat, vineri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Ioana Nanu.

Potrivit acesteia, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu Cărbuneşti au fost sesizaţi, prin 112, de reprezentanţi ai Spitalului de Urgenţă Târgu Cărbuneşti – Secţia Neonatologie Obstetrică, cu privire la decesul unui nou-născut.

„La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu Cărbuneşti, care a stabilit faptul că, la data de 8 ianuarie, la Secţia Neonatologie Obstetrică a spitalului de urgenţă din localitate, o femeie, în vârstă de 22 de ani, din Baia de Aramă, a născut prin cezariană un bebeluş, iar la data de 9.01.2025, ora 3,45, s-a constatat decesul acestuia. Cadavrul nu prezenta urme de violenţă la nivelul capului, trunchiului şi membrelor. În cauză, s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă (moarte suspectă)”, a afirmat Ioana Nanu.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, aflată vineri la Târgu Jiu, a făcut precizări cu privire la acest caz.

„Este, într-adevăr, încă o tragedie, pierderea unei vieţi e o tragedie, nemaivorbind de acest bebeluş. Nu avem niciun fel de informaţii suplimentare legate despre acest caz, decât că am auzit de lipsa neonatologului, este singura informaţie pe care am avut-o. Modalitatea prin care Colegiul Medicilor se poate implica este dacă există o plângere din partea familiei sau, în cazul în care nu există această plângere, dacă la nivelul colegiului teritorial se consideră necesar, bineînţeles că acesta se poate autosesiza, cum am înţeles că se va întâmpla în cazul bebeluşului care a avut acest sfârşit tragic”, a declarat Cătălina Poiană.