Anchetă FIFA împotriva Argentinei după mesajul despre Insulele Falkland

Încălcarea regulamentului

Aceste încălcări de la regulament includ inclusiv utilizarea scandărilor şi gesturilor discriminatorii, abateri ale echipei, încălcări ale securităţii şi protocolului sau afişarea de mesaje nepotrivite.

Bannerul reprezintă o posibilă încălcare a articolului 13 alineatul (2) litera c), care prevede că un eveniment sportiv nu poate fi folosit pentru demonstraţii cu caracter nesportiv.

Proceduri disciplinare

Mai mulţi coechipieri ai lui Messi vor face obiectul unor proceduri disciplinare pentru scenele de la sfârşitul meciului, după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale cu 0-1 în faţa Spaniei.

Leonardo Paredes, care a apucat şi împins jucătorii Spaniei, se confruntă cu acuzaţii pentru trei încălcări ale articolului 14 paragraful 1 i) din Codul Disciplinar FIFA (agresiune).

Şi împotriva lui Nahuel Molina, care l-a lovit pe Rodri la finalul meciului, a lui Thiago Almada şi a antrenorului secund Roberto Ayala au fost deschise proceduri disciplinare.

De asemenea, împotriva mijlocaşului spaniol Gavi a fost deschisă o procedură pentru „comportament nesportiv”.

Sanciuni finale, după analizarea probelor

„Parcursul Argentinei la Cupa Mondială se încheie rușinos, cu o bătaie pe teren”, titrează presa internațională.

Acuzațiile aduse reprezentativei sud-americane sunt extrem de serioase, însă scandalul de la finalul partidei nu s-a limitat însă doar la tabăra argentiniană. Oficialii au analizat imaginile de la terminarea meciului și au decis extinderea cercetărilor și asupra echipei adverse.

Vor fi analizate toate probele video și rapoartele de meci apoi vor fi decize sancțiunile finale.

Problema bannerelor politice

Codul de conduită al FIFA pe stadioane interzice „bannere, steaguri, fluturaşi, articole vestimentare şi alte accesorii de natură politică, ofensivă şi/sau discriminatorie” în interiorul stadioanelor.

Problema suveranităţii asupra insulelor din Atlanticul de Sud, cărora britanicii le spun Falkland şi argentinienii Malvine, a reprezentat o sursă de tensiune de lungă durată în relaţiile dintre cele două ţări, care au purtat şi un scurt război pentru aceste insule în 1982, în urma căruia au murit 649 de soldaţi argentinieni şi 255 de luptători britanici.

Marea Britanie a câştigat în cele din urmă, iar marea majoritate a locuitorilor insulelor şi-au exprimat dorinţa de a rămâne parte a Regatului Unit.

Însă Argentina susţine de mult timp că a moştenit insulele de la Spania după obţinerea independenţei în 1816 şi că Marea Britanie a preluat controlul asupra lor în 1833 printr-un act colonial ilegal. Nu este prima dată când problema bannerelor politice intervine în timpul Cupei Mondiale.